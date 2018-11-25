26 Kasım 2018 Pazartesi Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)
Ulusal Birlik Partisi, kadına yönelik şiddete dur demek ve bu soruna dikkat çekmek için Lefkoşa’da yürüyüş düzenleyecek. (14.00)
Gazeteciler Birliği’nde Avrupa Komisyonu işbirliğinde “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik” konulu seminer düzenlenecek. (17.30)
Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen “Kadın Filim Günleri”nin başlaması nedeniyle ara bölgedeki Goethe Enstitü’de açılış töreni yapılacak. (18.00)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 9. Boğaziçi Zirvesi için gittiği Türkiye’den dönecek. (18.55)
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