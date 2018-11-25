26 Kasım 2018 Pazartesi Gündemi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Türk Belediyesi ve SOS Çocuk Köyü, “Şiddete Karşı Yan yana” adlı AB Projesi kapsamında yürütülen aile içi şiddetle mücadele koordinasyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan işbirliği protokolüne LTB’de imza koyacak. (09.30)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Ulusal Birlik Partisi, kadına yönelik şiddete dur demek ve bu soruna dikkat çekmek için Lefkoşa’da yürüyüş düzenleyecek. (14.00)

Gazeteciler Birliği’nde Avrupa Komisyonu işbirliğinde “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik” konulu seminer düzenlenecek. (17.30)

Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen “Kadın Filim Günleri”nin başlaması nedeniyle ara bölgedeki Goethe Enstitü’de açılış töreni yapılacak. (18.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 9. Boğaziçi Zirvesi için gittiği Türkiye’den dönecek. (18.55)



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