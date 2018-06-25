26 Haziran 2018 Salı Gündemi





KTÖS ve KTOEÖS, “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı sorunu olan kişilerin başvuruları ile ilgili yapılan çalışmaları açıklamak” amacıyla KTÖS’te basın toplantısı düzenleyecek (10.00)8. Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili basın toplantısı Belediyeler Birliği’nde yapılacak (10.00)Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, “İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü” dolayısıyla birlik binasında basın toplantısı düzenleyecek (10.00)Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası” dolayısıyla tüm paydaşların katılımıyla EMAA’da basın toplantısı düzenleyecek (11.00)Bakanlar Kurulu toplanacak (14.00)***********