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26 Ekim 2018 Cuma Gündemi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği eylem yapacak. Birlik üyeleri, saat 08.30’da Haspolat Çemberi, Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nda buluşarak, araçlar ile Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na hareket edecek.

26 Ekim 2018 Cuma Gündemi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği eylem yapacak. Birlik üyeleri, saat 08.30’da Haspolat Çemberi, Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nda buluşarak, araçlar ile Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na hareket edecek.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:47
26 Ekim 2018 Cuma Gündemi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği eylem yapacak. Birlik üyeleri, saat 08.30’da Haspolat Çemberi, Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nda buluşarak, araçlar ile Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’na hareket edecek.

 

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Lefkoşa bölgesi okullarında 09.00-11.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacak. Sendika üyeleri sırasıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyecek. (09.30)

 

Başbakan Tufan Erhürman, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Hizmet Binası’nın açılış törenine katılacak. (Gelibolu İlkokulu yanı - 10.00)

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bir araya gelecek. (Yer: BM Misyon Şefi ve BM Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ikametgahı - 10.00)

 

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a veda ziyaretinde bulunacak. (12.00)

 

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali\'ye veda ziyaretinde bulunacak. (14.00)

 

Kanser Hastalarına Yardım Derneği; Mağusa Kale Lions Derneği, Mağusa Kadın Derneği, Mormenekşe Kadınlar Derneği, Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği işbirliğinde Meme Kanserine dikkat çekmek amacıyla “Pembe Yürüyüş” düzenleyecek. (Gazimağusa Anıt Meydanı’ndan Mağusa Gençlik Aktivite Merkezi’ne - 16.30)

 

Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi (GÖNYELİ SAM) Çocuk ve Yetişkinler Karma Resim Sergisi açılacak. (Yer: Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi - 18.00)

 

Bağımsızlık Yolu, “Pahalılığı Protesto Mitingi” düzenleyecek. (Yer: Selimiye Meydanı/Lefkoşa - 19.00)

 

Cumhurbaşkanı Akıncı, 16.Uluslararası Kuzey Kıbrıs  Müzik Festivali çerçevesindeki “ Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble” konserini izleyecek.  (Yer: Bellapais Manastırı - 20:30)

 

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