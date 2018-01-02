banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda...
Gazimağusa'da Kundaklama
Gazimağusa'da Kundaklama
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256

26 ÖRGÜT KKTC’DE YASA DIŞI İLAN EDİLDİ

"YASA DIŞI TERÖR ÖRGÜTLERİ EMİRNAMESİ" YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

26 ÖRGÜT KKTC’DE YASA DIŞI İLAN EDİLDİ

"YASA DIŞI TERÖR ÖRGÜTLERİ EMİRNAMESİ" YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

02 Ocak 2018 Salı 13:55
26 ÖRGÜT KKTC’DE YASA DIŞI İLAN EDİLDİ
banner238

Bakanlar Kurulu’nca Ceza Yasası tahtında hazırlanan "Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26 örgütü yasa dışı ilan eden emirnameye göre, terör örgütü statüsüne alınan ve faaliyetleri yasaklanan bu örgüt ve türevlerinin flamaları ve yönetici ile mensuplarına ait resimlerin taşınması yasaklandı.

Terör örgütü ilan edilen örgütler şöyle:

“PKK/Kongragel, Hizbullah, DHKP-C, IBDA-C, El Kaide, EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü), HRISI AVGİ (Altın Şafak), ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi), KEA (Helen Direniş Hareketi), Kara Tugaylar Örgütü, KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği), PYD (Suriye Demokratik Birlik Partisi) (PKK’nın Suriye Kolu), YPG (PYD’nin Silkahlı Erkek Birliği), YPJ (PYD’nin Silahlı Kadın Birliği), YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi), IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) (DAİŞ-DEAŞ-DAESH), FETÖ/PYD (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması), HPG (PKK’nın Erkek Silahlı Birliği), YJA STAR (PKK’nın Kadın Silahlı Birliği), YPS (Halk Savunma Birliği), HPJ (PJAK’ın Kadın Silahlı Birliği) YRK (PJAK’ın Erkek Silahlı Birliği), YBŞ (Şengal Direniş Birliği), TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) ve HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi).”

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteYasa Dışı Terör Örgütleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLAMAK DAHA UZUN SÜRECEK"
YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLAMAK DAHA UZUN SÜRECEK"
TUFAD YENİ YILDA UYGULANACAK PROGRAMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR …
TUFAD YENİ YILDA UYGULANACAK PROGRAMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR …
EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI 25 OCAK’TA AÇILIYOR…
EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI 25 OCAK’TA AÇILIYOR…

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim