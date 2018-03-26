RETRO DÖNEMLERİNE HAZIRLIKLI OLALIM.

26 MART - 1 NİSAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI

Bu hafta Merkür Koç burcunda geri hareketine başladı. Bu dönemde geçmişten gelen ertelediğimiz konular tekrar önünüze gelebilir. 31 Mart cumartesi günü Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Hafta sonundan itibaren Venüs güçlü olduğu boğa burcuna geçiyor.

KOÇ BURCU(21 Mart-21 NİSAN)

Geçmiş meseleler tekrar önünüze gelebilir. Bunları düzeltmeye çalışınız. Hafta sonu dolunayın etkisi ile birlikte ikili İlişkiler ve ortaklıklarla ilgili bir konu netleşebilir. Venüs boğa burcunda güçlüdür. Bu da size para ve maddi konularda destek sağlayacaktır. Bu dönemde yeni eşyalar alabilir, yeni gelirler sağlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU(21 NİSAN-20MAYIS)

Geçmişten gelen birtakım konular tekrar önünüze çıkabilir. Bu konuları çözdüğünüz takdirde ileriki günlerde daha rahat edeceksiniz. Geçmiş konular ,eski arkadaşlar ,eski ilişkilerle ilgili haberler alabilirsiniz. Hafta sonu dolunayla birlikte çalışma hayatınız ve sağlınızla ilgili konulara daha dikkatli yaklaşın. Cumartesi gününden itibaren burcunuza geçecek olan Venüs sizi daha güçlü ve şanslı yapacaktır.

İKİZLER BURCU(21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Bu dönemde bazı konularda kendinizi zorlanmış hissediyorsunuz. Geçmişten gelen meseleler , eski arkadaşlar ,eski ilişkiler sizi tekrar zorlayabilir. Cumartesi günü dolunay etkisi ile aşk ,ilişkiler gibi konularda olayların netleştiğini fark edeceksiniz. Hafta sonu Venüs Boğaya geçince ilişkilerle ilgili arkanızdan dönen birtakım konuların farkına varacaksınız. Platonik ilişkiler bu dönemde gündeme gelebilir.

YENGEÇ BURCU(22HAZİRAN -22TEMMUZ)

İşiniz kariyerinizle ilgili geçmiş meseleler bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. Direnmek yerine bu meseleleri çözmeye çalışınız. Hafta sonu dolunay etkisi ile kendinizi biraz gergin ve sinirli hissedebilirsiniz. Hafta sonundan itibaren sosyal çevre ve arkadaşlar arasında etkili olacağınız bir döneme gireceksiniz. Yeni bir ilişki gündeme gelebilir.

ASLAN BURCU(23TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Uzak akrabalarınız sosyal medya gibi konularda geçmiş meseleleriniz tekrar önünüze geliyorsa bunları düzeltmek için çaba gösterin. Cumartesi günü meydana gelecek dolunayın etkisi ile yakın arkadaşlarınız, kardeşlerinizle ilgili farkındalıklar kazanacaksınız. Sosyal medyada daha aktif olabilirsiniz. Hafta sonundan itibaren güzelliğiniz ile insanları etkileyeceğiniz bir dönem başlayacak. İş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler ,ilerlemeler olacaktır. bu dönemi iyi değerlendirin.

BAŞAK BURCU(24 AĞUSTOS-21EYLÜL)

Parasal ve finansal konularda geçmiş meseleler bu dönemde tekrar gündeme gelebilir. Bu problemlerle daha çok ilgilenip halletmeye çalışın. Hafta sonu dolunayla birlikte tekrar para ile ilgili konuların netleştiğini fark edeceksiniz. Hafta sonu Venüs boğa burcuna geçince yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir. Seyahatlerde ya da sosyal medyada tanışacağınız yeni biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz. Enerjiniz yükseliyor.

TERAZİ BURCU(24 EYLÜL-23 EKİM)

İkili ilişkiler , ortaklıklar ,evliliklerle ilgili konularda geçmiş meseleler tekrar önünüze gelebilir. Bunları halletmeye çalışın. Hafta sonu dolunayın etkisi ile ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili bazı konuların netleştiğini göreceksiniz. Bu konularla ilgili gerginlikler olabilir. Hafta sonu Venüs boğaya geçince size direkt olarak parasal konularda şans getirecektir. Hayattan keyif almaya başlayacaksınız.

AKREP BURCU(24 EKİM -22 KASIM)

İşiniz, çalışmalarınız günlük hayatınızla ilgili geçmiş meseleler tekrar önünüze gelebilir. Bunlara direnmek yerine uğraşarak halletmeye çalışın. Hafta sonu dolunayın etkisi ile ilişkilerle ilgili bilinçaltınızdaki korkularla yüzleşeceksiniz. Bunları aşmak adına fırsatlar yakalayacaksınız. Hafta sonu Venüs Boğaya geçince ikili ilişkilerle ilgili şansınız açılacak. Yeni bir ilişki veya evlilik gündeme gelebilir.

YAY BURCU(23 KASIM-21 ARALIK)

Aşk ilişkiler, flört gibi konularda geçmiş meseleler tekrar açılabilir. Onlarla ilgili tamamlanmamış bir takım konular varsa bunları tamamlamaya çalışın. Hafta sonu dolunay etkisi ile sosyal çevre ve arkadaşlarla ilgili konular da netleşmeye başlayacaktır. Bazı gerginlikler olabilir. Hafta sonu Venüs boğaya geçince günlük işlerinizi daha kolay halledeceksiniz. İş hayatınızda başarıyı yakalayabilir ve bu konuda ilerleyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU(22ARALIK-22OCAK)

Eviniz aileniz ile ilgili geçmiş meseleler tekrar gündeme gelebilir. Bunlara direnmek yerine çözüm bulmaya çalışın .Hafta sonu dolunay etkisi ile Kariyerinizle ilgili bazı konuların sonuca bağlandığını göreceksiniz. İşinden memnun olmayan oğlaklar iş değiştirmek adına olumlu etkiler alacaktır. Hafta sonu Venüs boğaya geçince aşk ilişkiler flörtler vasıtası ile yaşamdan keyif alacaksınız. Yeni ilişkiler gündeme gelebilir.

KOVA BURCU(21 OCAK-21 ŞUBAT)

Yakın çevreniz, yakın arkadaşlarınız, kardeşleriniz, kuzenlerinizle ilgili geçmiş meseleler tekrar gündeme gelebilir. Bu konularda direnmek yerine bu meseleleri çözmeye çalışın. Cumartesi günü olacak dolunay etkisi ile yaşam enerjiniz yükseliyor, aşk, ilişkiler, flört gibi konularda farkındalıklar kazanacaksınız. Yurt dışı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Hafta sonu Venüs boğaya geçince iç dünyanızda kendinizi huzurlu, sakin hissedeceğiniz bir dönem başlayacak. Evinizde mutlu olabilir, ailenizle güzel vakitler geçirebilirsiniz.

BALIK BURCU(22ŞUBAT-20MART)

Parasal konularda geçmiş meseleler tekrar gündeme gelebilir. Bu meselelere direnmek yerine çözüm bulmaya çalışın. Cumartesi günü terazi burcunda meydana gelecek dolunay etkisi ile maddi konularda farkındalıklar kazanacaksınız. Ödemeleriniz, borçlarınızı kapatmak adına yardımlar görebilirsiniz. Hafta sonu Venüs boğa burcuna geçecek. İletişim yeteneklerinizi etkili kullanacağınız bir döneme geçeceksiniz. Yakın çevre ilişkilerinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çevrenizden yeni bir insanla yeni bir ilişkiye girebilirsiniz.

SEVGİYLE KALIN , İYİ HAFTALAR.