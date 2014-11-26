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26 Kasım 2014 Çarşamba Gündemi

Bütçe maratonunda gündem Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri...

26 Kasım 2014 Çarşamba Gündemi

Bütçe maratonunda gündem Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri...

26 Kasım 2014 Çarşamba 06:59
26 Kasım 2014 Çarşamba Gündemi
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DP-UG Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Parti Genel Merkezi’nde Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve heyetini kabul edecek (09.00)

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi  Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü bütçelerini görüşecek (10.00)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,   BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı  Espen Barth Eide’yi kabul edecek (Sadece görüntü)  (10.00)

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yüksek Mahkeme heyetini kabul edecek (10.00)

Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler Ledra Palace Otel’de bir araya gelecek. Basına açıklama saat 12.15’te (10.30)

Bakanlar Kurulu toplanacak (11.00)

Kamu-Sen, genel merkezde UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ü ziyaret edecek (11.00)

Belediyeler Birliği Genel Kurulu birlik binasında toplanacak (14.00)

Kamu-Sen, Lefkoşa AKM’de  “Alkol ve Madde Bağımlılığının Ev İçi Şiddete Etkileri” konulu seminer düzenleyecek (14.15)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, İngiltere Avrupa Bakanı David Lidington’u kabul edecek (Sadece görüntü) (17.30)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Basın Konseyi ve Gazeteciler Cemiyeti’nin Lefkoşa Merit Otel’deki yemekli toplantısına katılacak (19.00)

Kuzey Kıbrıs Türkcell Sanat Engel Tanımaz Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması Ödül Töreni Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yapılacak (19.30)

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