26. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları iptal edildi

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında düzenlenen 26. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında 1 Haziran’da yapılması planlanan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamalarının iptal edildiği duyuruldu.

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği, hafta başında Gönyeli’de meydana gelen ve herkesi derinden etkileyen elim olaydan dolayı 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamalarını iptal etme kararı aldı.



Belediyeden ve dernekten yapılan ortak açıklamada, etkinliklerin her yıl çocuk haklarına dikkat çekmek için düzenlendiği ancak bu yılın, hem Ortadoğu’da çok sayıda çocuğun hem de son olarak küçük Ercan’ın yaşam hakkının elinden alınması nedeniyle kutlama yılı değil, yas yılı olduğu kaydedildi.Açıklamada, hem ülkede hem de dünyada hiçbir çocuğun öldürülmemesi, mağdur edilmemesi dilekleri paylaşıldı.