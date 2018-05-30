26. Gazimağusa Çocuk Festivali’nin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamaları iptal edildi

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin ortaklığında düzenlenen 26. Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında 1 Haziran’da yapılması planlanan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamalarının iptal edildiği duyuruldu.
Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği, hafta başında Gönyeli’de meydana gelen ve herkesi derinden etkileyen elim olaydan dolayı 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kutlamalarını iptal etme kararı aldı.
Açıklamada, hem ülkede hem de dünyada hiçbir çocuğun öldürülmemesi, mağdur edilmemesi dilekleri paylaşıldı.