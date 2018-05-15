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26. Gazimağusa Çocuk Festivali Kapsamında Resim ve Mektup Yarışmasının Ödülleri Verildi...

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 26.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde “Resim” ve “Mektup” yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 

26. Gazimağusa Çocuk Festivali Kapsamında Resim ve Mektup Yarışmasının Ödülleri Verildi...

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 26.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde “Resim” ve “Mektup” yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 

15 Mayıs 2018 Salı 15:54
26. Gazimağusa Çocuk Festivali Kapsamında Resim ve Mektup Yarışmasının Ödülleri Verildi...

Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından bu yıl 26.’si düzenlenen Gazimağusa Çocuk Festivali’nde “Resim” ve “Mektup” yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 

Resim yarışmasında dereceye giren 96 öğrencinin resmi ve mektup yarışmasında dereceye giren 66 öğrencinin mektubu sergilenmeye ve ödüle layık görüldü. 

Raif Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Saray’ında dün akşam düzenlenen ödül töreninde öğrencilere ödülleri verilirken, mektup ve resimlerinin sergisi de açıldı. 

Her yıl ülkenin önemli değerlerini tanıtmak ve genç kuşaklara aktarmak için mektup yarışmasında juriden tam puan alan 3 öğrenciye 3 değerli isim adına özel ödülü verildi. 

Türkiye’de devlet sanatçısı olan Kıbrıslı Türk sanatçı Mezzosoprano Cemaliye Kıyıcı, Renkoloji Uzmanı Hatice Kunt, Ressam ve Eğitmen Salih Oral adına özel ödül verildi. 

Mektup yazma Yarışması’na 3. Sınıftan itibaren kesintisiz olarak katılan Özlem Soybir’e “sadakat ödülü” verildi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 26.’sını düzenledikleri Gazimağusa Çocuk Festivali’nin sonuna doğru ilerlediklerini, her yıl gelişerek ve çeşitlenerek artan etkinliklere çocukların ilgi ve coşkusu ile devam ettiklerini, festivale destek vermekten son derece mutlu olduğunu, festivale destek vermeye devam edeceklerini söyledi. 

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CUMAOĞULLARI

Etkinliğin açılışında konuşan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, “Sizler varsanız bizler de varız” diyerek, en büyük alkışı halkın hak ettiğini ifade etti.

Mağusa Kültür Derneği eğitmenlerine, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e ve komitelere teşekkür eden Cumaoğulları, her etkinlikte birilerinin kazandığını ancak birinci, ikinci, üçüncü diye bir sıralamanın olmadığını söyleyerek, tüm çocukların birinci olduğunu, amaçlarının insan kazanmak olduğunu söyledi. 

ÖZDALOĞLU

Mektup Jüri Başkanı Kürşat Özdaloğlu konuşmasında; yazmanın gürültü çıkarmadan haykırmak demek olduğunu, çocukların da 22 yıldır yazarak yüreğindeki ve kafalarındaki düşünceleri aktardıklarını ifade ederek, “Öyle güzel fikirler çıktı ki geleceğe güvenle bakmamızı sağladı diye konuştu.  

İNCE

Resim Jüri Başkanı Türksal İnce de konuşmasında kendilerinin çocukken güzel şeyler yaşamadıklarını küçük şeylerle avunduklarını, şimdi ise çocukların büyük atılımlar büyük heyecanlarla çeşitli alanlara katıldığını, aktiviteler yaptığını ve derece aldığını ifade etti.
 


Son Güncelleme: 15.05.2018 21:17
Anahtar Kelimeler:
GazimagusaçocukFestivali
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