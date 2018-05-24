25 Mayıs 2018 Cuma Gündemi

Vergi-Sen, daire müdürüne yönelik “baskı, şantaj ve kundaklamayı” protesto amacıyla Gelir Vergi Dairesi’nin Lefkoşa şubesinde 5 saatlik grev yapacak (08.00-13.00)Kooperatif Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışması’nın ödül töreni, bankanın yeni genel müdürlük binasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımıyla yapılacak (09.00)Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lapta ve Çamlıbel sağlık merkezlerini ziyaret edecek (10.00-11.00)Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YDÜ Hastanesi sergi salonunda Türksoy Ressamları Sergisine katılacak (10.30)Yeşil Barış Hareketi\'nin "Umut Tenekeleri Projesi"nin kapanış etkinliği Bedesten’de yapılacak (18.00)************