25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü… Ktams, Nüfus Politikalarını Eleştirdi

KTAMS TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ BÜROSU: “ÜLKEMİZDE SON YILLARDA HER TÜRLÜ ŞİDDETİN HIZLA YAYILIYOR OLMASININ EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ UYGULANAN NÜFUS POLİTİKALARI”Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ülkede son yıllarda her türlü şiddetin hızla yayılıyor olmasının en önemli nedenlerinden birinin uygulanan nüfus politikaları olduğunu kaydetti.KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu tarafından 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, hızla değişen nüfus yapısına paralel olarak artan şiddet karşısında devlet şiddet mağduru kadınları korumasız bıraktığı ifade edildi.“İKİ YILDA 608 KADIN ŞİDDETE MARUZ KALDI”Açıklamada, “Son iki yılda 608 kadının şiddete maruz kalması, sekiz kadının da cinayete kurban gitmesi durumun vahametini ortaya koymaktadır. Uzun yıllar üzerinde çalışılıp yasası hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin acilen işlevsel hale getirilmesi, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı ve kadına yönelik şiddeti önlemek adına atılacak çok önemli bir adım olacaktır” denildi.Kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu; bu nedenle devlet ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda iş birliği içerisinde çalışması gerektiği kaydedilen açıklamada, kadınların eğitim, ekonomi ve siyasal alanlarda yaşadığı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, şiddet konusunda farkındalık yaratmak adına eğitim programları düzenlenmesi, toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren unsurların ders kitaplarından çıkarılması adına devletin ortaya irade koyması gerektiği vurgulandı.Açıklamada, “KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu olarak; kadına karşı her türlü ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi; fırsat eşitliğinin önüne konan bilinçli ya da bilinçsiz görünür ve görünmez engelleri ortadan kaldırmak için mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” ifadeleri yer aldı.BİLDİRİ DAĞITILDIAçıklamada, KTAMS’ın kadına karşı şiddetle mücadele için farkındalık yaratmak adına bu sabah bildiri dağıttığı da yer aldı.(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI