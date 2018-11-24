25 Kasım 2018 Pazar Gündemi

İstanbul’da Uluslararası İşbirliği Platformu’nca düzenlenecek 9. Boğaziçi Zirvesi’ne, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılıyor. Başbakan Erhürman saat 09.25’te, Cumhurbaşkanı Akıncı saat 14.50’de KKTC\'den ayrılacak

Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete karşı Lefkoşa Dereboyu’nda "Bu yolda ben de varım” adlı farkındalık yürüyüşü düzenlenecek (10.30)

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin 6’ncı Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. (11.00)

Kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, kadın cinayetlerinin önüne geçilememesi, kadınlar için etkili bir koruma uygulaması geliştirilemediği gerekçesiyle eylem yapacak. Eylem, saat 16.30’da İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Meclis önünde eş zamanlı olarak bildiri okunmasıyla başlayacak. Ardından saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne gidilecek. (17.00)

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