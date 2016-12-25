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14 Aralık 2016 Çarşamba 07:40

2,5 ton sığır eti yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekibi, gerçekleştirdiği operasyonda yüzlerce kilo kaçak et ele geçirdi… Meseleyle ilgili üç kişi gözaltına alındı.

2,5 ton sığır eti yakalandı
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 2,5 ton sığır eti yakalandı

Akıncılar Köyü’nü adeta üs olarak kullanan et kaçakçılarının, korkulu rüyası haline gelen Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekibi, dün akşam yaklaşık 2,5 ton sığır eti ele geçirdi.

Dilekkaya’da, saat 19.00 sıralarında gerçekleştirilen başarılı operasyonda M.A (51), C.A (23), M.A (33) tasarruflarında kaçak etlerle yakalandı.

Üç şahıs mahkemeye çıkarılacak

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre söz konusu sığır etinin, ‘Birinci derece askeri yasak bölge’ ihlal edilerek Güney Kıbrıs’tan ülkeye sokulduğu öğrenildi.

Meseleyle ilgili gözaltına alınan üç şahsın bugün, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Et kaçakçılarına geçit yok

Bu arada, et kaçakçılarına geçit vermeyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekibi, 14 Kasım’da bir araca düzenledikleri operasyonda yaklaşık 810 kg. sığır eti ele geçirmişti.

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada kaçak yollarla ülkeye getirilen etlerin, kalitesi düşük hayvanlardan veya yaşlı domuzlardan elde edilen etler olduğunu söylemişti.

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