ÇALIŞMA BAKANI GÜRPINAR GÜN NEDENİYLE MESAJ YAYINLADI

GÜRPINAR: “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ YASASI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN ÜLKEMİZDE YENİ BİR SAYFANIN AÇILMASINA İMKÂN TANIDI”

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ VE İLGİLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN KATILIMIYLA DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ OLUŞTURULACAK, ŞİDDETİ ÖNLEME VE DANIŞMA MERKEZLERİ KURULACAK”

“ŞİDDETLE MÜCADELE BİRİMLERİ, ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ MÜDAHALE PROGRAMLARI İLE 24 SAAT HİZMET VERECEK TELEFONLA YARDIM HATTI OLUŞTURULACAK, SIĞINMA EVLERİ KURULACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, 2015 yılında KKTC’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi altında bir kadın sığınma evinin açılmasının bakanlığın hayata geçirmek istediği en önemli projelerden biri olduğunu kaydetti.

Bakan Gürpınar, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda bu alandaki projeler hakkında bilgi verdi.

Mesajında Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’na işaret eden Gürpınar, “Yasa kadına yönelik şiddetle mücadele için ülkemizde yeni bir sayfanın açılmasına imkân tanımıştır” dedi.

“DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ OLUŞTURULACAK”

Gürpınar, söz konusu Dairenin toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığı önleme, toplumsal cinsiyet konusundaki eşitliği sağlama, kadına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda çalışma yapacağını anımsattı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Danışma ve İzleme Konseyi oluşturulacağını, Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri (ŞÖDAM) kurulacağını kaydeden Bakan Gürpınar, şiddetle mücadele birimlerinin de oluşturulacağını, şiddeti önleyici müdahale programları ile 24 saat hizmet verecek telefonla yardım hattının devreye konacağını ve sığınma evleri kurulacağını anlattı.

“BAKANLIK İLE SOSYAL RİSKLERİ ÖNLEME VAKFI ARASINDA İŞBİRLİĞİ VAR”

Ülkede şiddete maruz kalan kadınların koruma altına alınması, söz konusu kadınlara psikolojik ve hukuki destek verilmesinin Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından sağlandığını anımsatan Gürpınar, “Şiddete uğrayan kadınlara sığınma evi hizmeti verilmesi amacıyla Bakanlığımız ile Sosyal Riskleri Önleme Vakfı arasında işbirliği sürdürülmekte, şiddete uğrayan kadınlar vakfın sığınma evine yönlendirilmekte ve desteklenmektedir” dedi.

“KADIN SIĞINMA EVİ BAKANLIĞIMIZIN HAYATA GEÇİRMEK İSTEDİĞİ EN ÖNEMLİ PROJELER ARASINDA”

Gürpınar, “2015 yılında; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi altında şiddete uğramış ya da şiddet riski bulunan kadınların başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren bir kadın sığınma evinin hizmete açılması, Bakanlığımızın hayata geçirmek istediği en önemli projeleri içerisinde yer almaktadır” ifadesine yer verdi.

Gürpınar, “Kadınların toplumsal rol ve statülerinin yükseldiği, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir” dedi.

“BU SORUN YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP”

Gürpınar mesajında şunlara da yer verdi:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”, kadına karşı şiddet sorununa dikkatin çekildiği ve bu konuyla ilgili farkındalığın yaratıldığı önemli bir gündür. Birleşmiş Milletler, Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde kadına yönelik şiddeti, “Kamusal veya özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma” olarak tanımlamaktadır.

Kadınlara yönelik, toplumsal cinsiyete dayalı ve bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen bir şiddetin kabul edilmesi mümkün değildir.

Kadına yönelik şiddetin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması, öncelikle devletin ilgili tüm kurumlarıyla sorumluluk üstlenmesi, ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, yaşamsal öneme sahip bu sorunun ortadan kaldırılması için gerekli sosyal politikaların yaşama geçirilmesi ile mümkün olacaktır.”