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25 Kasım 2014 Salı Gündemi

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu Ankara'ya gidecek... Meclis Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul çalışmalarını tamamladıktan sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bütçe görüşmeleri için toplanarak, Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçelerini ele alacak...

25 Kasım 2014 Salı Gündemi

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu Ankara'ya gidecek... Meclis Genel Kurulu toplanacak. Genel Kurul çalışmalarını tamamladıktan sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bütçe görüşmeleri için toplanarak, Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçelerini ele alacak...

24 Kasım 2014 Pazartesi 17:48
25 Kasım 2014 Salı Gündemi
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Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Ankara’ya gitmek üzere KKTC’den ayrılacak. (08.10)

Okullarda başlatılacak çevre eğitiminin ilk dersi, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek’in katılımıyla Gazimağusa Gazi İlkokulu’nda yapılacak (08.30)

Kamu-İş, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” nedeniyle Lefkoşa Golden Tulip Otel’de “Kadına Yönelik Şiddet” konulu seminer gerçekleştirecek.(09.30)

DAÜ, “Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu” düzenliyor. (09.30 - Salamis Bay Conti Resort Otel)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Gözlükçüler Birliği heyetini kabul edecek.(10.00)

Meclis Genel Kurulu toplanacak. (10.00) Genel Kurul çalışmalarını tamamladıktan sonra Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bütçe görüşmeleri için toplanarak, Milli Eğitim Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçelerini ele alacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, DP-UG Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ı ziyaret edecek. (10.00 – DP UG Genel Merkezi / sadece görüntü)

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ü ziyaret edecek.(11.00)

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, TDP’yi ziyaret edecek (11.00 - sadece görüntü)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi heyetini kabul edecek. (11.00)

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele belediye başkanları, “17 aydır görevde bulunan hükümetin belediyelerin sorunlarını gündeme almaması” gerekçesiyle ortak basın toplantısı düzenliyor. (11.00 - Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği)

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle dernek binasında basın toplantısı düzenleyecek. (11.00)

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, öğretmenlere yemek verecek. (13.00 - Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu)

Baraka Kültür Merkezi, CTP-BG Kadın Örgütü, Feminist Atölye, KAYAD, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mezopotamya Gençlik Kültür ve Sanat Derneği Özgür Kadın İnisiyatifi, TDP Kadın Örgütü ve YKP-Fem; “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” nedeniyle Dereboyu Citroen Kavşağı’nda toplanarak TDP binası yanında bulunan beyaz duvara kadar yürüyüp burada basın açıklaması yapacak. (17.00)

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” sloganıyla, DAÜ Çemberi’nden Sakarya Sulu Çemberi’ne yürüyüş düzenliyor. (15:00)

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu Ankara’dan KKTC’ye dönecek. (00.45)

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