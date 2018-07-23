24 Temmuz 2018 Salı Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek. (10.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek. (10.00)



Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek (11.00)



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’den ayrılacak. (11.50)



Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. (10.00)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1’inci Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir-Teslim Töreni’ne katılacak. Yer: 3’üncü Piyade Tabur Komutanlığı (18.00)



Kadın Eğitimi Kolektifi, “Çocukların Beden Bütünlüğü ve Yaşam Hakkı" konulu konferans düzenleyecek. Yer: Lefkoşa AKM (20.00)



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