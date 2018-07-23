banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95305
ALTIN
187.170
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2232
EURO
5.5556
Tacizci askerler tutuklu yargılanacak
TACİZCİ ASKERLER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Koçin 4 gün daha tutuklu kalacak
BABASINI BIÇAKLADI
Ahmed tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

24 Temmuz 2018 Salı Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek. (10.00)

24 Temmuz 2018 Salı Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek. (10.00)

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:30
24 Temmuz 2018 Salı Gündemi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla toplantı gerçekleştirecek. (10.00)

Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek (11.00)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’den ayrılacak. (11.50)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. (10.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 1’inci Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir-Teslim Töreni’ne katılacak. Yer: 3’üncü Piyade Tabur Komutanlığı (18.00)

Kadın Eğitimi Kolektifi, “Çocukların Beden Bütünlüğü ve Yaşam Hakkı" konulu konferans düzenleyecek. Yer: Lefkoşa AKM (20.00)

***********
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kktc’de
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kktc’de
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Bm Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Lute İle Görüşmesi Tamamlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Bm Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı Lute İle Görüşmesi Tamamlandı
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sorular yöneltti
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sorular yöneltti
Erenköy Mücahitler Cemiyeti, 8 Ağustos Erenköy Şehitlerini Anma Törenine katılmak isteyenlerden başvuru bekliyor
Erenköy Mücahitler Cemiyeti, 8 Ağustos Erenköy Şehitlerini Anma Törenine katılmak isteyenlerden başvuru bekliyor
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Cumhurbaşkanlığı önünde Kıbrıs’ta çözüm için eylem yaptı
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Cumhurbaşkanlığı önünde Kıbrıs’ta çözüm için eylem yaptı
KKTC açıklarında batan teknede yaşamını yitirenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
KKTC açıklarında batan teknede yaşamını yitirenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Akıncı, Lute ile biraraya geldi
Akıncı, Lute ile biraraya geldi
Tarım Master Planı’nın gözden geçirilmesi ile ilgili çalışma başlatıldı
Tarım Master Planı’nın gözden geçirilmesi ile ilgili çalışma başlatıldı
GAÜ erken başvurularda burs vereceğini açıkladı
GAÜ erken başvurularda burs vereceğini açıkladı
Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesini Eleştirdi
Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesini Eleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim