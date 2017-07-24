24 Temmuz 2017 Pazartesi Ek Gündem

"İnşaatlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" ile ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında paydaş örgütlerle toplantı yapılacak. (14.30 - Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

"İnşaatlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" ile ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında paydaş örgütlerle toplantı yapılacak. (14.30 - Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)