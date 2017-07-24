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24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:26

24 Temmuz 2017 Pazartesi Ek Gündem

&#34;İnşaatlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü&#34; ile ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında paydaş örgütlerle toplantı yapılacak. (14.30 - Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

24 Temmuz 2017 Pazartesi Ek Gündem
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"İnşaatlardaki İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü" ile ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında paydaş örgütlerle toplantı yapılacak. (14.30 - Yer: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

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24 Temmuz 2017 Pazartesi Ek Gündem
Bakanlar Kurulu saat 09.30'da toplanacak.

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