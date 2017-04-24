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23 Nisan 2017 Pazar 17:15

24 Nisan 2017 Pazartesi Gündemi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Master Planı’nı düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak... Ulusal Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2017 (NUSARGames2017) başlayacak... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak... Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu başlayacak...

24 Nisan 2017 Pazartesi Gündemi
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Master Planı’nı düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. (09.00 - Yer: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı)

Ulusal Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2017 (NUSARGames2017) başlayacak. (10.00 - Yer: Güven Park Tesisleri – Ciklos)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu başlayacak. (14.00 - Yer: Acapulco Resort Otel)

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni kabul edecek. (15.30)

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