24 Nisan 2017 Pazartesi Gündemi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım Master Planı’nı düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. (09.00 - Yer: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı)
Ulusal Üniversiteler Arası Arama-Kurtarma Oyunları 2017 (NUSARGames2017) başlayacak. (10.00 - Yer: Güven Park Tesisleri – Ciklos)
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)
Uluslararası Afet Yönetimi Sempozyumu başlayacak. (14.00 - Yer: Acapulco Resort Otel)
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mersin Gazeteciler Cemiyeti’ni kabul edecek. (15.30)
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