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24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajları…

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Atatürkçü Yaşam Derneği, KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü, Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. 

24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajları…

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Atatürkçü Yaşam Derneği, KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü, Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. 

23 Kasım 2018 Cuma 16:22
24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajları…

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Atatürkçü Yaşam Derneği, KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü, Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. 

 

Atatürkçü Yaşam Derneği Başkanı Ahmet İşcan yayınladıkları mesajda, Atatürk’ün  Türk Ulusu başta  olmak üzere, dünyadaki  tüm mazlum  milletlere yol göstericiliği ve bıraktığı eserler ile icraatları hakkında, övünç  ve  gurur duyulmaya devam edilmesinin kıvanç  kaynağı olduğunu belirtti.

İşcan, Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, hayatın  bir  çok  alanında olduğu gibi   özellikle eğitim  alanında yol  göstericiliği ve  kutsal  meslek  olarak  hala  değerinden  bir  şey  kaybetmediğine inandıkları öğretmenlik  mesleğinin çağdaşlaşma ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nde  olduğu gibi KKTC’de de yeni kuşağı Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğiticilerinin yetiştireceğini ifade eden İşcan, “Atamızın dediği gibi ‘Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’.” dedi.

İşcan, öğretmenlere “Ulus, ülke, genç Cumhuriyetimiz sizlerden yüksek hizmet beklemektedir” diye seslenerek, 24 Kasım Öğretmenler Gününün tüm öğretmenlere kutlu olmasını diledi.

KKTC YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de ortak bildiri yayımlayarak “24 Kasım Öğretmenler Gününü” kutladı.

 

Başkan Talip Sancar tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin yalnız 24 Kasım’da hatırlanmaması gerektiği kaydedildi.

 

Öğretmenler Günü kutlanan bugünün kendimizi sorguladığımız gün olması gerektiğini dile getiren Sancar, “sadece bu  vesile ile  öğretmenlerimizi  hatırlamak herşeyden önce onların emeğine saygısızlık olur. Öğretmenlerimizin  ve yaptıkları mesleğin önemi açıktır. Toplumumuzdaki her birey bu önemin her an farkında olmalıdır” ifadelerini kullandı.

 

KISBÜ DOĞA VE ÇEVRE KULÜBÜ

KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü (DOÇEK) Başkanı Abdurrahman Arıkan ise, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin ihmal edildiği kanaatinde olduğunu belirterek, “Onun için meselelerimizi çözmede yeterli başarıyı gösteremiyoruz, onun için ilmin ışığından yeterince yararlanamıyoruz. Onun için ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmada zorlanıyoruz” dedi.

Bu kısır döngünün kırılmasını umut ettiklerini söyleyen Arıkan, KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü olarak bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

(AK-HUR/ÖK)

 

 

 

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