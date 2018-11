24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajları…

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Atatürkçü Yaşam Derneği, KKTC Milli İradeye Saygı Platformu, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü, Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Atatürkçü Yaşam Derneği Başkanı Ahmet İşcan yayınladıkları mesajda, Atatürk’ün Türk Ulusu başta olmak üzere, dünyadaki tüm mazlum milletlere yol göstericiliği ve bıraktığı eserler ile icraatları hakkında, övünç ve gurur duyulmaya devam edilmesinin kıvanç kaynağı olduğunu belirtti.

İşcan, Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, hayatın bir çok alanında olduğu gibi özellikle eğitim alanında yol göstericiliği ve kutsal meslek olarak hala değerinden bir şey kaybetmediğine inandıkları öğretmenlik mesleğinin çağdaşlaşma ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nde olduğu gibi KKTC’de de yeni kuşağı Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğiticilerinin yetiştireceğini ifade eden İşcan, “Atamızın dediği gibi ‘Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’.” dedi.

İşcan, öğretmenlere “Ulus, ülke, genç Cumhuriyetimiz sizlerden yüksek hizmet beklemektedir” diye seslenerek, 24 Kasım Öğretmenler Gününün tüm öğretmenlere kutlu olmasını diledi.

KKTC YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de ortak bildiri yayımlayarak “24 Kasım Öğretmenler Gününü” kutladı.

Başkan Talip Sancar tarafından yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin yalnız 24 Kasım’da hatırlanmaması gerektiği kaydedildi.

Öğretmenler Günü kutlanan bugünün kendimizi sorguladığımız gün olması gerektiğini dile getiren Sancar, “sadece bu vesile ile öğretmenlerimizi hatırlamak herşeyden önce onların emeğine saygısızlık olur. Öğretmenlerimizin ve yaptıkları mesleğin önemi açıktır. Toplumumuzdaki her birey bu önemin her an farkında olmalıdır” ifadelerini kullandı.

KISBÜ DOĞA VE ÇEVRE KULÜBÜ

KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü (DOÇEK) Başkanı Abdurrahman Arıkan ise, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin ihmal edildiği kanaatinde olduğunu belirterek, “Onun için meselelerimizi çözmede yeterli başarıyı gösteremiyoruz, onun için ilmin ışığından yeterince yararlanamıyoruz. Onun için ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmada zorlanıyoruz” dedi.

Bu kısır döngünün kırılmasını umut ettiklerini söyleyen Arıkan, KISBÜ Doğa ve Çevre Kulübü olarak bütün öğretmenlerin gününü kutladı.

