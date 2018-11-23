24 Kasım 2018 Cumartesi Gündemi

Başbakan Tufan Erhürman, Mağusa Suriçi Derneği’nin davetlisi olarak “Bütün Gailemiz Mağusa” söyleşisine katılacak.(10.30 Gazimağusa MASDER Derneği)

Teknik Öğretmenler Derneği, Öğretmenler Günü dolayısıyla Girne Öğretmenevi’nde kokteyl düzenliyor.(15.00)

İki toplumlu Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR)/Dayanışma Evi (H4C), en eski küresel barış ağlarından biri olan Uluslararası Barış Bürosu (IPB) tarafından barış için yaptığı seçkin çalışmalar nedeniyle layık görüldüğü Sean MacBride Barış Ödülü\'nü düzenlenen etkinlikte alacak. (19.30 - Dayanışma Evi – Lefkoşa ara bölge)

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