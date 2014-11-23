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24 Kasım 2014 Pazartesi Gündemi

Meclis Genel Kurulu toplanacak...

24 Kasım 2014 Pazartesi Gündemi

Meclis Genel Kurulu toplanacak...

23 Kasım 2014 Pazar 17:59
24 Kasım 2014 Pazartesi Gündemi
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KTAMS, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 08.00-12.00 arası grev uygulayacak ve saat 09.00’da basın açıklaması yapacak.
 
Öğretmenler Günü, Milli Eğitim Bakanı Berova’nın da katılımıyla saat 09.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde, saat 10.00’da ise Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenlerle kutlanacak.  

Meclis Genel Kurulu toplanacak. (10.00)
 
“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”, Meclis önünde basın açıklaması yapacak. (10.00)
 
Cumhurbaşkanı  Derviş Eroğlu, Türkiye’den gelen sivil toplum örgütleri yetkilileri ve KKTC İnsan Hakları Derneği heyetini kabul edecek. (10.00)
 
Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve beraberindeki heyet BKP’yi ziyaret edecek. (10.00)
 
KAR-İŞ, Lefkoşa Otobüs Terminali’ndeki  ofisinde, basın toplantısı düzenleyecek. (10.00)

Tel-Sen Yönetim Kurulu Lefkoşa Kaymakamlığı’na başvuruda bulunarak Telekomünikasyon Dairesi’nin halka daha iyi hizmet verebilmesi ve toplumun bir varlığı olarak ayakta kalabilmesi için halktan yardım toplama izni talep edecek. (10.00)
  
Tüketiciler Derneği Niyazi Restorantta (Dereboyu) basın toplantısı düzenleyecek. (12.30)

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri ve beraberindeki heyet, YKP’yi ziyaret edecek. (14.30)
 
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