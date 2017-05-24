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14 Mayıs 2017 Pazar 07:02

24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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GAZİMAĞUSA’DA 7 MAYIS’TA YÜKSEKTEN DÜŞEN BARKA JAMES MEDUGU YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazimağusa’da, 7 Mayıs’ta yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve o günden beri kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Barka James Medugu (E-24) yaşamını yitirdi.

Polisten alınan bilgiye göre öğrenci olan Nijeryalı genç dün gece saat 20.50’de hayatını kaybetti.

Medugu, 7 Mayıs’ta kaldığı yurtta 4.5 metre yükseklikteki yatak odası penceresinden düşerek ağır yaralanmış ve nöroloji yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Olay sırasında 8 genç tutuklanmış, gençlerden birinin üzerinde ve yurt odasında uyuşturucu bulunmuştu.

 
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