24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

GAZİMAĞUSA’DA 7 MAYIS’TA YÜKSEKTEN DÜŞEN BARKA JAMES MEDUGU YAŞAMINI YİTİRDİ



Gazimağusa’da, 7 Mayıs’ta yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan ve o günden beri kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Barka James Medugu (E-24) yaşamını yitirdi.Polisten alınan bilgiye göre öğrenci olan Nijeryalı genç dün gece saat 20.50’de hayatını kaybetti.Medugu, 7 Mayıs’ta kaldığı yurtta 4.5 metre yükseklikteki yatak odası penceresinden düşerek ağır yaralanmış ve nöroloji yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Olay sırasında 8 genç tutuklanmış, gençlerden birinin üzerinde ve yurt odasında uyuşturucu bulunmuştu.