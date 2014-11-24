24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

AKM’DEKİ TÖRENDE MESLEKTE 25’İNCİ YILINI DOLDURAN 24 ÖĞRETMENE PLAKET VERİLDİ

“24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde ve Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki tören, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki tören de, Saygı Duruşu ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu’nun okuduğu İstiklal Marşı ile başladı.

Törende; Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) adına Ümitcan Yaşamsal ve Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından meslekte 25’inci yılını dolduran öğretmenlere plaket verildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) adına Ümitcan Yaşamsal yaptığı konuşmada, öğretmenlerin sorunlarına değinirken, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova da öğretmenlerin önemi ve bakanlığın projeleri konularında bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Atatürk Kültür Merkezi önünde öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla pankart açarak eylem de yaptı.

YAŞAMSAL: “MİSYONUMUZ TOPLUMA YARARLI BİREYLER YETİŞTİRMEK”

KTOEÖS adına Ümitcan Yaşamsal konuşmasının başında, ebedi başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle andı.

Öğretmenlikte 25 yılını dolduran öğretmenleri görmenin onur verici olduğunu söyleyen Yaşamsal, onlara teşekkür etti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna işaret eden Yaşamsal, “Kalbimizde ailemizden sonra her zaman öğretmenlerimiz yer alır” dedi.

“Öğrencileri hayata en iyi şekilde hazırlamak, en iyi bilgilerle donatmak ve onlara rol model olmak için varım” diyen Yaşamsal, en büyük misyonlarının topluma yararlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirtti.

Kalkınmış toplumların eğitime ve öğretmene değer verdiğini söyleyen Yaşamsal, eğitime öncelik vermeyen, öğretmenliği hor gören toplumların ise mutsuz ve başarısız olduğunu kaydetti.

Yaşamsal, “Ben şu an şunu söyleyebilirim. Ben mutsuzum ve benim kaderimi paylaşan diğer meslektaşlarım da mutsuz. Çünkü benim haklarım devletim tarafından elimden alındı. Çaresizim” dedi.

Kendisi gibi 2011 yılından sonra öğretmenliğe başlayanların haklarının budandığını, yok edildiğini söyleyen Yaşamsal, “Öğretmen bu koşullar altındayken kendini nasıl sadece eğitime adayabilir” diye sordu.

Sendikanın eğitimin parasız olması için mücadele verdiğini belirten Yaşamsal, toplumda ve siyasette yaşanan sorunların eğitimi direkt etkileyerek devlet okullarına zarar verdiğini iddia etti.

Eğitimde ve öğretmende tasarruf yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Yaşamsal, kaosun bitmesini istediklerini belirtti.

İmtiyaz değil, sadece haklarını istediklerini söyleyen Yaşamsal, “Benim devletim böyle olmamalı, benim devletim bir cumhuriyet ve en önemli ilkelerinden biri eşitlik. Benim devletim demokratik, çağdaş, laik ve vatandaşlarına, ülkesini yüceltecek olan öğretmenlerine eşit davranan bir devlet olmalı” dedi.

Yaşamsal, geçici öğretmen çalıştırılmaması, eşit ücret, eşit haklar tanınması, herkese eşit, parasız, bilimsel ve kaliteli kamusal eğitim hakkı sağlanması, sendikaların yıpratılmaması, eğitim politikaları oluşturulurken sendikalarla ortak çalışılmasını talep etti.

BEROVA: “ZOR VE ONURLU BİR MESLEK”

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, “24 Kasım Öğretmenler Günü”nün ülkede sorumluluğu ağır olan öğretmenlerin unutulmadığının, tüm şartlara ve olumsuzluklara rağmen konumunun hep baş tacı olduğunun kendilerine gösterildiği gün olduğunu belirtti.

“Öğretmenler Günü” kutlamalarının, kutlamaların en anlamlısı olduğunu söyleyen Berova, “Öğretmenlik zor ve onurlu bir meslek” dedi.

Okulların yenilendiğini, fiziki özelliklerinin değiştiğini, öğretilecek konuların güncellendiğini, çoğaldığını, eğitim sistemlerinin değiştiğini, yeni okullar açıldığını belirten Berova, tüm bu değişiklik ve yeniliklere rağmen değişmeyen tek gerçeğin öğretmenin kendisi olduğunu söyledi.

Öğretmenin geçmiş ile gelecek arasında bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Berova, çağın gerekliliğini yakalayarak, geçmişin mirasını geleceğe devretmede öğretmenlere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Öğretmenliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna işaret eden Berova, diğer meslekler gibi mesai saatlerine tabi olmadığını, okul duvarları arasında, evde, mahallede de görevi başında bulunduğunu kaydetti. Berova, öğretmenlerin öldükten sonra fikirlerinin öğrencilerinde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

“PROJELER”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncelikli hedefleri arasında Mesleki Teknik Eğitim Kampusu’nun hayat bulması olduğunu belirten Berova, kalifiye insan gücünün yetişmesinin önemini vurguladı.

Kalifiye elemanların bilgi ve becerisinin, ekonomik başarının temeli olduğunu söyleyen Berova, meslek eğitiminin, genç insanlara başarılı meslek yolu hazırlamak ve ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmek gibi iki amaca yönelik olduğunu ifade etti.

Bakanlığın hedeflerinden birinin de, öğrenen merkezli yeni eğitim anlayışını milli eğitim sistemine yansıtmak olduğunu belirten Berova, yeni yazılacak kitaplarda ve müfredatlar üzerinde çalışmalarla bu anlayışın sisteme yansımasını amaçladıklarını kaydetti.

Bu projenin beş aşamadan oluştuğunu anlatan Berova, 2015-16 akademik ders yılı Eylül ayı itibariyle pilot okul uygulamasına geçileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından meslekte 25’inci yılını dolduran 24 öğretmene plaket verildi.

KTOEÖS AKM ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Törenin yapıldığı sırada KTOEÖS, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde, pankart açarak öğretmenlerin “Göç Yasası” olarak nitelendirilen Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ndan kaynaklanan mağduriyetlerini ve öğretmen eksikliklerini protesto etti.

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Zühre Özkaraman, yaşanan sorunlara dikkat çekmek için eylem gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eylemde, “Öğretmenler Ücretli Köle Değildir”, “Dogmatik Değil, Kamusal, Bilimsel, Demokratik ve Çağdaş Eğitimi Yılmadan Savunmaya Devam edeceğiz”, “Göç Yasası’na Dur Der Ayrıcalık Değil Hakkımızı İstiyoruz” yazılı pankartlar açıldı.