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24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:30
24 Kasım Öğretmenler Günü

EĞİTİMCİLER SENDİKASI ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI
 

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.


Sendika, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, Kıbrıs Türk eğitimcileri olarak Öğretmenler Günü’nü idrak ettiklerini ifade ederek, “Yok edilmek istenen bir toplum noktasından devlet sahibi bir halk konumuna gelinmesinde önemli görevler üstlenmiş Kıbrıs Türk öğretmenleri olarak, dünyada yaşanan dönüşümlerin gerisinde kalmamak, yenilikleri izleyen değil yeniliklere yön veren bir ülke durumuna gelmek için çalışmaktayız” dedi.

Turgut, “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” ifadelerini kullanarak, toplumun öğretmene gösterdiği itibarın onların hayattaki onurları ve zenginlikleri olduğuna vurgu yaptı.

Eğitime, öğretime ve öğretmene değer veren ulusların, büyük bir yükselme ve ilerleme gösterdiklerini de ifade eden Turgut, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı, ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmet, saygı ve şükranla andı.

 

Son Güncelleme: 24.11.2018 11:37
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