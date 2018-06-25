24 Haziran Yerel Seçim Sonuçları…

1092 MECLİS ÜYESİ ADAYI YARIŞTI, 280’İ SEÇİLDİ

UBP 122, CTP 94, HP 21, YDP 18, DP 12, TDP 12, TKP-YG 1 MECLİS ÜYELİĞİ KAZANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yapılan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi’nde kazanan belediye başkanlarının ardından belediye meclis üyelerini, muhtarları ve ihtiyar heyeti üyelerini de ilan etti.

28 belediyede toplam 1092 meclis üyeliği adayının yarıştığı seçimde sandıktan başarıyla çıkan 280’i, 4 yıl boyunca belediye meclislerinde görev yapma hakkı kazandı.

Siyasi partiler arasında en fazla meclis üyeliği kazanan 122 üyeyle ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) olurken ikinci sırayı 94 meclis üyeliği kazanan iktidarın büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) aldı. Halkın Partisi (HP) 21, Demokrat Parti (DP) 12, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 18 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 12 meclis üyeliği kazandı.

Meclis dışı siyasi partilerden TKP-YG ise bir meclis üyeliği elde etti.

PARTİLER KAÇ ADAY GÖSTERDİ, KAÇINI KAZANDI?

28 belediyenin tümünde meclis üyeliklerine aday gösteren ana muhalefet UBP, toplam 122 meclis üyeliği kazandı.

CTP, meclis üyeliklerine 27 belediyede aday gösterirken 26’sında başarılı oldu ve toplam 94 meclis üyesiyle belediye meclislerinde de temsiliyet hakkı kazandı.

14 belediyede meclis üyeliklerine aday gösteren HP, tümünde de seçim kazandı. 14 belediyede HP’li 21 meclis üyesi, 4 yıl boyunca hizmet verecek.

DP, 7 belediyede meclis üyeliklerine aday gösterdi ve 6 belediyede 12 meclis üyeliği kazandı.

5 belediyede aday gösteren TDP tümünde de temsiliyet hakkı kazandı ve toplam 12 meclis üyeliği elde etti.

15 belediyede aday gösteren YDP, 12 belediyede toplam 18 üyeyle temsil edilecek.

3 belediyede meclis üyelikleri için yarışan TKP-YG, sadece bir belediyede 1 meclis üyeliği kazandı

28 belediyedeki meclis üyelikleri için aday olan 13 bağımsız adaydan hiçbiri başarılı olamadı.

YSK’nın web sitesinde de yayımlanan gayrı resmi seçim sonuçlarına göre, 28 belediyede meclis üyeliklerini kazananlar, partileri ve aldıkları oy oranlarının detayları şöyle:

LEFKOŞA İLÇESİ

AKINCILAR BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP Ayten Yeniçeri 119 27 146 51 197

CTP Altan Cannur 119 33 152 41 193

CTP Emine Toz 119 20 139 45 184

UBP Ayşegül İbrahim 92 16 108 67 175

UBP Hasan Kansel 92 19 111 45 156

UBP Gülsar Muslu 92 22 114 40 154



ALAYKÖY BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Faruk Umut 649 152 801 312 1,113

UBP Meltem Kansu 649 152 801 299 1,100

UBP Alparslan Türkkal 649 135 784 241 1,025

CTP Mustafa Dinarlı 632 133 765 254 1,019

UBP Mehmet Arslan 649 116 765 234 999

CTP Gökhan Soykan 632 154 786 189 975

CTP Pembe Borakan 632 97 729 240 969

CTP Tahir Sinal 632 101 733 198 931



DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP Tahir Irız 2,552 728 3,280 1,168 4,448

CTP Mustafa Cambaz 2,552 452 3,004 1,064 4,068

CTP Ulaş Erzen 2,552 426 2,978 968 3,946

CTP Arzu Miyase Babahan 2,552 415 2,967 885 3,852

CTP Mustafa Şehitoğlu 2,552 515 3,067 767 3,834

CTP Ayşe Betmezoğlu 2,552 459 3,011 820 3,831

UBP Yakup Karşılı 2,070 530 2,600 861 3,461

UBP Hasan Güneşel 2,070 477 2,547 903 3,450

UBP Hasan Kunt 2,070 404 2,474 818 3,292

UBP Salih Kargı 2,070 521 2,591 562 3,153

UBP Mustafa Uzunsaf 2,070 358 2,428 683 3,111

YDP Ahmet Erbay 262 406 668 74 742



GÖNYELİ BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP Fahri Arabacıoğlu 2,860 581 3,441 963 4,404

CTP Hülya Akbil 2,860 475 3,335 1,012 4,347

CTP Gamze Bürüncük 2,860 463 3,323 892 4,215

CTP H. Soyer Kolozali 2,860 459 3,319 892 4,211

CTP Şahin Karasalih 2,860 432 3,292 864 4,156

CTP Sevim Kayıkçı 2,860 466 3,326 825 4,151

UBP Hüseyin Ballı 2,179 613 2,792 1,133 3,925

UBP İsmail Kofalı 2,179 511 2,690 979 3,669

UBP Caner Gönyeli 2,179 419 2,598 703 3,301

UBP Selin Candemir 2,179 333 2,512 750 3,262

UBP Fırat Merttürk 2,179 325 2,504 745 3,249

HP Ali Öznur 382 277 659 68 727



LEFKOŞA BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Hüseyin Kavaz 5,697 1,161 6,858 2,004 8,862

UBP Oktay Çocuk 5,697 1,320 7,017 1,821 8,838

UBP Önder Ecesoy 5,697 1,004 6,701 1,879 8,580

UBP Akın Aktunç 5,697 1,082 6,779 1,714 8,493

UBP Eliz Soyer 5,697 753 6,450 1,884 8,334

UBP Faiz Camgöz 5,697 866 6,563 1,679 8,242

UBP Çilem Tüfekçi 5,697 707 6,404 1,728 8,132

UBP Levent Çıraklı 5,697 774 6,471 1,478 7,949

UBP Mehmet Kermeoğlu 5,697 952 6,649 1,286 7,935

TDP Çelen Çağansoy 4,601 1,920 6,521 1,297 7,818

TDP Gülay Kaşer 4,601 1,014 5,615 979 6,594

TDP Özmen Birinci 4,601 1,079 5,680 901 6,581

TDP Devran Öztunç 4,601 1,032 5,633 947 6,580

TDP Alev Denizgil 4,601 914 5,515 1,056 6,571

TDP Murat Kanatlı 4,601 1,148 5,749 789 6,538

TDP Ayşe İpçiler 4,601 878 5,479 974 6,453

TDP Safiye Özaltıner 4,601 855 5,456 799 6,255

CTP Tolga Ahmet Raşit 1,837 1,642 3,479 509 3,988

CTP Öykü Akcan 1,837 1,002 2,839 508 3,347

CTP Ahmet Bağzıbağlı 1,837 907 2,744 390 3,134

HP Umut Öksüz 858 1,414 2,272 243 2,515

DP Ender Denktaş Vangöl 1,069 954 2,023 389 2,412

DP Salih Çeliker 1,069 897 1,966 321 2,287

HP Mehmet Manavoğlu 858 1,076 1,934 234 2,168

GAZİMAĞUSA İLÇESİ

AKDOĞAN BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP İrfan Can Gür 701 178 879 384 1,263

CTP Esra Demirci 701 184 885 316 1,201

CTP Şerife Akınlı 701 154 855 311 1,166

CTP Mehmet Abbasoğlu 701 170 871 282 1,153

CTP Ziya Aykol 701 169 870 233 1,103

UBP Levent Sökmez 450 154 604 206 810

UBP Şenel Türksoy Cömert 450 124 574 223 797

UBP Hasan Çakar 450 204 654 128 782

BEYARMUDU BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Bülent Bebek 896 356 1,252 457 1,709

UBP Ahmet Zort 896 324 1,220 460 1,680

UBP Hasan Yahya 896 273 1,169 350 1,519

UBP Mustafa Dostbilen 896 334 1,230 281 1,511

CTP Ertürk Güler 273 420 693 74 767

CTP İsmet Mehmeteminoğulları 273 358 631 109 740

HP Orhan Delikuş 141 303 444 44 488

TDP Yasemin Çobanoğlu 115 261 376 88 464

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Cem Dana 2,352 1,962 4,314 728 5,042

UBP Ahmet Öztenay 2,352 1,678 4,030 834 4,864

UBP Turgut Yenağralı 2,352 1,717 4,069 706 4,775

UBP Özgür Dedeoğlu 2,352 1,693 4,045 685 4,730

UBP Hidayet Uysal 2,352 1,456 3,808 610 4,418

UBP Emel Çapkıner Tosun 2,352 1,361 3,713 704 4,417

CTP Cemal İnce 1,889 1,557 3,446 632 4,078

CTP Zalihe Oza 1,889 1,341 3,230 660 3,890

CTP Erhun Şahali 1,889 1,204 3,093 652 3,745

CTP Gökhan Dağlı 1,889 1,216 3,105 623 3,728

CTP Hüseyin Manik 1,889 1,034 2,923 672 3,595

YDP Hayrettin Güder 1,313 850 2,163 585 2,748

YDP Ali Yakar 1,313 995 2,308 427 2,735

YDP Mehmet Ali Doğan 1,313 691 2,004 525 2,529

DP Türksal İnce 660 1,146 1,806 106 1,912

DP Cemsal Ataoğlu 660 892 1,552 165 1,717

HP Tolga Özçelik 498 1,046 1,544 104 1,648

TDP Ulus Irkad 379 1,039 1,418 102 1,520

GEÇİTKALE BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP Mustafa Sevinç 747 166 913 319 1,232

CTP Lema Gökşan 747 149 896 294 1,190

CTP Bahar Özaktaş 747 94 841 279 1,120

UBP Hüseyin Yavuz 649 128 777 328 1,105

CTP Serkan Atılgan 747 101 848 235 1,083

UBP Fehim Küçük 649 143 792 259 1,051

UBP Hüseyin Yeşilbaş 649 113 762 264 1,026

UBP Cemil Çavuş 649 92 741 224 965

İNÖNÜ BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Fetine Avcı 253 289 542 75 617

UBP Hatice Yalın 253 272 525 85 610

CTP Zahide Gök 212 304 516 80 596

UBP Can Özsoy 253 225 478 110 588

YDP Fatih Öztürk 183 282 465 75 540

YDP Cumali Yalın 183 248 431 94 525

CTP İsmail Yiğit 212 210 422 81 503

DP Cuma Ali Özoğul 99 284 383 37 420

PAŞAKÖY BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Cansev Batıray 444 217 661 199 860

UBP Hasan Ergin 444 165 609 213 822

UBP Tülin Özer 444 169 613 141 754

UBP Mikail Cankurt 444 147 591 154 745

HP Melek Melahat Karakuş 285 206 491 83 574

HP Ali Şengül 285 213 498 74 572

HP Şule Yüksel Sarpkaya 285 150 435 91 526

CTP Hayriye Gürdağ 102 156 258 35 293

SERDARLI BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Ali Barkut 539 453 992 239 1,231

UBP İzzet Küçükoğlu 539 341 880 257 1,137

UBP Erhan Sevgin 539 268 807 184 991

UBP Aliye Bilal 539 268 807 173 980

UBP Seval Sütcüoğluları 539 304 843 129 972

CTP Tolga Kasap 261 348 609 117 726

CTP Elçin Hacıarif 261 275 536 98 634

TKPYG Ahmet Şah 73 248 321 41 362

TATLISU BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

DP Orhan Bebek 244 103 347 97 444

DP Hüseyin Kocaman 244 69 313 113 426

UBP Mustafa Akdeniz 187 150 337 83 420

UBP Özlem Elcil Cintosun 187 124 311 104 415

DP Aysel Kızılcanlı 244 71 315 88 403

DP Sultan Yalçın 244 57 301 94 395

UBP Mehmet Ali Özdemir 187 110 297 93 390

HP Veli Uğurlu 90 93 183 49 232



VADİLİ BELEDİYESİ

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Hüseyin Tulu 229 422 651 135 786

UBP Veli Özer 229 411 640 101 741

UBP Kemal Özuğurlu 229 304 533 104 637



DP Cüneyt Evginel 69 439 508 26 534HP Erhan Sapsızoğlu 83 342 425 41 466DP Hanife Menteş 69 281 350 30 380YDP Şengül Meşe 127 165 292 69 361CTP Ömer Pala 68 258 326 31 357YENİBOĞAZİÇİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Muharrem Kuşaf 532 1,167 1,699 139 1,838UBP Sultan Karaşahin 532 758 1,290 104 1,394UBP Göral Yıldızçoban 532 747 1,279 110 1,389CTP Feray Sencar 454 607 1,061 126 1,187CTP Yılşen Ergeç 454 572 1,026 131 1,157CTP Ahmet Arıtaş 454 539 993 121 1,114HP Erşen Ummanel 179 699 878 59 937HP Raşit Ercen 179 624 803 53 856DP Server Düzenli 117 602 719 35 754YDP Ali Bakır 189 323 512 76 588GİRNE İLÇESİALSANCAK BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Zehra Şekeroğlu 717 838 1,555 325 1,880UBP Sonay Akgüney 717 831 1,548 329 1,877UBP Senem Palabıyık Karayel 717 679 1,396 294 1,690UBP Koray Emirhoca 717 705 1,422 240 1,662UBP Nihat Reyhan 717 642 1,359 253 1,612CTP Ayten Safel 336 745 1,081 128 1,209CTP Halit Ergören 336 608 944 117 1,061YDP İsmail Keskin 148 663 811 75 886ÇATALKÖY BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Engin Ercenap 749 436 1,185 316 1,501UBP Hüseyin Höyük 749 348 1,097 318 1,415CTP Esat Onat 567 569 1,136 253 1,389UBP Yeşim Sakallılar 749 360 1,109 275 1,384UBP Havva Gök Akbal 749 342 1,091 246 1,337CTP Esra Çelikeri 567 416 983 232 1,215CTP Osman Höyük 567 413 980 203 1,183CTP Halit Ağırtaş 567 360 927 182 1,109DİKMEN BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamCTP Fatma Ekdal 2,196 366 2,562 835 3,397CTP Ali Hidayet 2,196 345 2,541 715 3,256CTP Emel Ötüken 2,196 257 2,453 758 3,211CTP Özgü Özyiğit 2,196 285 2,481 700 3,181CTP Aygen Bardakko 2,196 264 2,460 592 3,052CTP Salih Kanal 2,196 202 2,398 614 3,012UBP Ayşe Kanat Topal 1,546 337 1,883 644 2,527UBP Mehmet Özsezer 1,546 352 1,898 499 2,397UBP Zafer Amca 1,546 300 1,846 517 2,363UBP Necati Muhtaroğlu 1,546 298 1,844 493 2,337ESENTEPE BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Deniz Karlankuş 327 332 659 174 833UBP Musa Erkanat 327 279 606 162 768UBP Vait Soytürk 327 364 691 47 738YDP Engin Şengün 216 416 632 89 721CTP Başak Tümkan 223 318 541 121 662YDP Ahmet Karal 216 312 528 110 638CTP Lütfü Güneş 223 286 509 76 585YDP Züleyha Emen 216 233 449 90 539GİRNE BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Ali Tektan 2,015 1,534 3,549 690 4,239UBP Hatice Aşık 2,015 1,381 3,396 751 4,147UBP Hakan Onurlu 2,015 1,226 3,241 705 3,946UBP Burcu Karakaya 2,015 1,148 3,163 666 3,829UBP Hüseyin Ayrılmazkardeşler 2,015 1,013 3,028 641 3,669UBP Fırat Güçlüsoy 2,015 917 2,932 694 3,626UBP Özben Kalfa 2,015 1,023 3,038 514 3,552CTP Haşim Yücel 1,409 1,249 2,658 437 3,095CTP Ayşe Karalıgil 1,409 795 2,204 412 2,616CTP Pelin Kutluba 1,409 671 2,080 412 2,492CTP Khaled El-Haj 1,409 754 2,163 224 2,387CTP Sadi Erdendoğ 1,409 572 1,981 347 2,328TDP Ziya Egemen Sencer 301 1,596 1,897 117 2,014HP Burak Güler 477 854 1,331 111 1,442HP Derya Hoca 477 828 1,305 101 1,406YDP Mehmet Nur Ateş 419 280 699 142 841LAPTA BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Fayık Akmandor 1,600 765 2,365 761 3,126UBP Sinem Kardana 1,600 1,069 2,669 427 3,096UBP Ahmet Uçurum 1,600 730 2,330 603 2,933UBP Doğan Boransel 1,600 817 2,417 444 2,861UBP Fatma Bulut Bayram 1,600 617 2,217 641 2,858CTP Emre Efendi 674 830 1,504 278 1,782YDP Ertan Derya 724 736 1,460 226 1,686YDP Muhittin Kara 724 633 1,357 289 1,646CTP Fisun Üçok 674 629 1,303 262 1,565CTP Mustafa Gökçe 674 533 1,207 177 1,384GÜZELYURT İLÇESİGÜZELYURT BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Doğa Zeki 3,835 1,223 5,058 1,674 6,732UBP Osman Kasaboğlu 3,835 1,102 4,937 1,648 6,585UBP Salih Saldam 3,835 992 4,827 1,367 6,194UBP Mustafa Momin 3,835 816 4,651 1,365 6,016UBP Hasan Kalkanlı 3,835 865 4,700 1,248 5,948UBP Emre Sağanak 3,835 841 4,676 1,154 5,830CTP Tansay Doğu 2,912 1,618 4,530 1,296 5,826UBP Coşkun Talihsiz 3,835 779 4,614 1,110 5,724CTP Uğur Saygılı 2,912 1,007 3,919 1,051 4,970CTP Veleddin Taşkent 2,912 1,104 4,016 919 4,935CTP Aliye Gilanlıoğulları 2,912 1,002 3,914 901 4,815CTP Cemal Kaş 2,912 900 3,812 829 4,641CTP Cemal Darbaz 2,912 803 3,715 879 4,594HP Niyazi Özekmekci 392 931 1,323 124 1,447İSKELE İLÇESİBÜYÜKKONUK BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Sultan Cihangir 545 289 834 285 1,119UBP Rüstem Evren 545 286 831 267 1,098UBP Arzu Göztaş 545 370 915 174 1,089UBP Sözen Özanlar 545 240 785 269 1,054YDP Tuğba Demiryürek 306 281 587 125 712YDP Mehmet Bulduk 306 270 576 130 706CTP Yüksel Asım 186 359 545 103 648CTP Gülşah Demir 186 283 469 76 545DİPKARPAZ BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Osman Güngör 374 251 625 149 774CTP Sinem Dağ 382 167 549 223 772CTP Deniz Ocak 382 167 549 166 715UBP Nuray Karakuş 374 113 487 208 695CTP Yunus Zengin 382 125 507 163 670UBP Emine Yıldızlı 374 123 497 155 652HP Yolcu Pekri 236 138 374 143 517HP Besra Yıldız 236 114 350 117 467MEHMETÇİK BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamCTP Hüseyin Olgun Kahyaoğlu 456 595 1,051 260 1,311CTP Yusuf Kandili 456 438 894 237 1,131UBP Ali Bulut 466 430 896 173 1,069CTP Ersin Gündeğer 456 313 769 206 975UBP Hüseyin Cumaoğlu 466 373 839 128 967UBP Muhlis Ağcabay 466 309 775 178 953CTP Gürşen Aydıntan 456 274 730 179 909HP Aylin Yaramaz 112 367 479 54 533İSKELE BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Huriye Kaşer 1,191 814 2,005 389 2,394UBP İsmail Osum 1,191 676 1,867 455 2,322UBP İldeniz Elbasan 1,191 770 1,961 319 2,280UBP Eray Göksan 1,191 639 1,830 378 2,208UBP Çağlar Karadağ 1,191 582 1,773 406 2,179CTP Çağan Coşkuner 426 908 1,334 172 1,506CTP Halil Dericioğlu 426 845 1,271 169 1,440YDP Sefa Kurukafa 321 668 989 84 1,073HP Hanife Demir 194 684 878 81 959TDP İsmail Osum 138 668 806 50 856YENİ ERENKÖY BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamUBP Murat Aydenk 671 715 1,386 288 1,674UBP Kufi Tulga 671 625 1,296 203 1,499UBP Rüyam Nalbant 671 577 1,248 235 1,483UBP Kemal Çelikkan 671 575 1,246 230 1,476UBP Yakut Özbalıkçı 671 564 1,235 198 1,433CTP Hasan Hasanbulli 360 547 907 144 1,051CTP Murat Kırmızıyüz 360 485 845 106 951YDP Sedat Gülevi 367 456 823 98 921CTP Meral Sertsoy 360 397 757 122 879YDP Cumali Temel 367 418 785 91 876LEFKE İLÇESİLEFKE BELEDİYESİParti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih ToplamCTP Nuran Gazi 1,989 497 2,486 800 3,286CTP Uğur Solyalı 1,989 482 2,471 752 3,223CTP Müge Öreç 1,989 443 2,432 767 3,199CTP Meftune Hocalı 1,989 434 2,423 761 3,184CTP Erdoğan Akkılınç 1,989 445 2,434 695 3,129UBP Güral Ağın 993 420 1,413 400 1,813UBP Mehmet Görsel 993 372 1,365 428 1,793UBP Naciye Özesat 993 303 1,296 346 1,642HP Fehim Altıner 584 278 862 196 1,058HP Emine Kamçı 584 287 871 181 1,052(GÜL-ŞEB/HÖ)EK: MUHTARLIKLAR VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİKLERİNİ KAZANANLARIN LİSTESİ