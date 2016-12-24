24-25 Aralık’ta “1. Sağlık Turizmi Ve Çalıştayı” Düzenleniyor

Sağlık turizmini geliştirme amacıyla tasarlanan Sağlık Turizmini Geliştirme Projesi, hafta sonu yapılacak “1’inci Sağlık Turizmi Konferans ve Çalıştayı” ile hayata geçiriliyor.

SUCUOĞLU: “SAĞLIK TURİZMİNİN BİR DEVLET POLİTİKASI OLMASI YÖNÜNDE ADIMLAR ATILACAK”

ATAOĞLU TÜM PAYDAŞLARA ÇALIŞTAYA KATILMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

SAVAŞAN: “TURİZM MASTER PLANI MATRİSİNİ HAZIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sağlık turizmini geliştirme amacıyla tasarlanan Sağlık Turizmini Geliştirme Projesi, hafta sonu yapılacak “1’inci Sağlık Turizmi Konferans ve Çalıştayı” ile hayata geçiriliyor.

Sağlık Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek konferansa tüm paydaşların katılımı hedefleniyor. Çalıştayı müteakip dört ay içinde sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik bir master planı üretilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, bu sabah Sağlık Bakanlığı’nda 24-25 Aralık’ta Elexus Otel’de yer alacak çalıştayla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

SUCUOĞLU: “SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ATILIM”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantıdaki konuşmasında, sağlık turizmi hakkında ilk kez bu kadar geniş çaplı bir konferans ve çalıştay düzenlenmiş olacağını kaydetti ve tüm ülkeden paydaşların katılımının sağlanmasının hedeflendiği çalışmayı, sağlık turizmi alanında “çok önemli bir atılım” olarak niteledi.

“GETİRİSİ DAHA ÇOK”

Sağlık turizminin, kültür turizmine göre ülkeye getirisinin daha çok olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bugün yılda 50 milyon kişinin tedavi ve gezme için yurt dışına 7-15 günlük ziyaretler gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

“DEVLET HASTANELERİ DE HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMELİ”

KKTC’nin en büyük avantajının coğrafik konumu ve buna bağlı olarak da iklimi olduğunu kaydeden Sucuoğlu, ancak sağlık turizmiyle ilgili altyapı anlamında yetersizliklerin bulunduğunu, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi ve Girne Tıp Fakültesi Hastanesi’nin sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırdığını ancak devlet hastanelerinin de hizmet kalitesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de sağlık turizmi gelirlerinde özel hastanelerin payının yüzde 95-98’den yüzde 85’lere gerilediğini kaydeden Sucuoğlu, değişimde de devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinin payının arttığını vurguladı.

Çalıştay ve konferanstan somut öneriler içeren bir sonuç raporu üretilmesini temenni eden Sucuoğlu, “Hedef, çalışmaların sonucunu nisanda somut bir şekle getirmektir. Bir master plan ortaya çıkacak, en önemlisi, sağlık turizminin bir devlet politikası olması yönünde adımlar atılacaktır” dedi.

ATAOĞLU: “SAĞLIK TURİZMİ ONLINE REZERVASYON SİSTEMİ’NE DAHİL OLMAK ÖNEMLİ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, 87 ülkeden, 148 ofisin yer aldığı, “Sağlık Turizmi Online Rezervasyon Sistemi”ne KKTC’nin de dahil edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Girne Tıp Fakültesi Hastanesi ve yakın gelecekte hizmete girecek Girne Amerikan Hastanesi’nin, sağlık turizminin tanıtılmasına büyük fayda sağlayacağına inandığını belirten Ataoğlu, tedavi amacıyla ülkeye gelenlerin daha sonra doktor kontrolü için yeniden ülkeye gelmesi nedeniyle sağlık turizminin getirisinin yükseldiğini anlattı.

Ataoğlu, konferans ve çalıştayın Sağlık Turizmini Geliştirme Projesi’nin ilk adımı olduğunu kaydederek, tüm paydaşların katılımının önemini vurguladı.

SAVAŞAN: “4 AYDA TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan ise, Sağlık Turizmini Geliştirme Projesi’yle sağlık turizmiyle ilgili daha önce hazırlanmamış bir rapor üretilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Konferans ve çalıştayla başlayacak projenin, uzmanların 4 aylık çalışmasıyla tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Savaşan, “Projemizin sonunda ülkemizin envanterini çıkarmayı, durum analizleri yaparak, yasal altyapı ile teşvik sistemlerini incelemeyi ve öneriler geliştirilerek Sağlık Turizmi Master Planı matrisini hazırlamayı hedeflemekteyiz” dedi.