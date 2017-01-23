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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

23 Ocak 2017 Pazartesi Gündemi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak... Cumhurbaşkanı Akıncı&nbsp; İstanbul'a gidecek.

23 Ocak 2017 Pazartesi Gündemi
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Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Trenyolu Polikliniği’nin biten ikinci etap kısmını halka ve basına tanıtarak bilgi verecek. (9.30-Yer: Trenyolu Polikliniği, Lefkoşa)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İstanbul'a gidecek. (10.25)

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen “2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” hakkında basın toplantısı düzenlenecek. (12.00-Yer: Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği)

“Gönlümüzdeki Şarkılar Konseri” Engelsiz Yaşam Evi yararına YDÜ AKKM’de yapılacak. (20.00)         
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