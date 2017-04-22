23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Mesajları

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 97 yıl önce büyük fedakârlıklarla kurulan ve milli mücadelenin merkezi olan TBMM’nin, Türk milletinin bağımsızlığının ve bu konudaki kararlılığının en önemli sembolü olduğunu kaydetti.

MDP: “TBMM BAĞIMSIZLIĞIN EN ÖNEMLİ SEMBOLÜ”

Lefkoşa, 22 Nisan 17 (.): Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 97 yıl önce büyük fedakârlıklarla kurulan ve milli mücadelenin merkezi olan TBMM’nin, Türk milletinin bağımsızlığının ve bu konudaki kararlılığının en önemli sembolü olduğunu kaydetti.

Parti basın bürosundan yayımlanan mesajda, 23 Nisan 1920’de Türk milletinin hangi şart altında olursa olsun, milli egemenlik üzerinde hiçbir vesayet ve tahakkümün kabul edilmeyeceğini bütün dünyaya ilan edildiği belirtildi.

“Türkiye'yi karanlıklardan kurtararak aydınlık gelecekler inşa etmek bizlere düşen önemli bir vazife, genç nesillerimiz ise aydınlıkları sürdürecek birer meşaledir” denilen mesajda, milletin egemenliğine her zaman sahip çıkacağı vurgulanarak çocukların ve tüm milletin bayramı kutlandı.

(GÜL/ŞEB)