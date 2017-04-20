23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bölge okullarından çocukları kabul etti.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI GÜNGÖRDÜ ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Lefkoşa, 20 Nisan 17 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bölge okullarından çocukları kabul etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Güngördü’nün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle; Alsancak, British Nejat, Çatalköy, Girne Amerikan, Karaoğlanoğlu, Karşıyaka, Lapta 23 Nisan ve Şht. Hasan Cafer ilkokulları öğrencilerini kabulünde, Karşıyaka İlkokulu’ndan Hazal Aydemir sembolik olarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Güngördü dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, çocuklara hediye verdi.

Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada dünyanın geleceğinin çocukların elinde olduğunu, barışın sağlanmasında geleceğin büyükleri olan bugünün çocuklarına büyük görev düştüğünü ifade etti.

Güngördü “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğer siz iyi yetiştirilirseniz dünya güzellik içinde, barış içinde olacaktır. Gelecekte başkan siz olacaksınız. Yani geleceğin mimarları siz olacaksınız” diye konuştu.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI