“23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı” Kutlanıyor

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları çerçevesinde Güzelyurt’taki ilkokullardan oluşan öğrenci grubu Barış İlkokulu’nun ev sahipliğinde bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

ÖĞRENCİLER GÜZELYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZÇINAR’I ZİYARET ETTİ

Lefkoşa, 20 Nisan 17 (.): “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları çerçevesinde Güzelyurt’taki ilkokullardan oluşan öğrenci grubu Barış İlkokulu’nun ev sahipliğinde bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Özçınar, kabulde yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde öğrencilerin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, değişimi ve gelişimi sağlayacak gelecek nesilleri oluşturacak çocukların önemini vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği çocuk bayramının ilk günkü hassasiyetle kutlanmasının önemine de değinen Özçınar, öğrencilerle sohbet etti.

Belediye yönetimini ve çalışmalarını öğrencilere anlatan Özçınar, aralarından bir kişinin belediye başkanı olmasını istedi.

ADEM YALDIZ BAŞKAN KOLTUĞUNA OTURDU

Özçınar’ın istemi üzerine Aydınköy İlkokulu öğrencisi Adem Yaldız, Belediye Başkanı koltuğuna otururken, yine başkan olmak isteyen üç kız öğrenci de yardımcı olarak görev yaptı.

Özçınar “Adem Yaldız’a Başkan olarak ne yapmak isterdin” sorusuna karşılık çevrenin insanlar tarafından temiz tutulması için projeler üretmek istediğini söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, çocuklara çeşitli armağanlar verirken, günün anısına fotoğraf çekildi.

Barış İlkokulu Müdürü Gökçen Kubilay da çocuklara ne kadar önem verilirse bir ülkenin o kadar çok kalkınacağına vurgu yaptı.

GÜZELYURT BELEDİYE KREŞİ 23 NİSAN’I KUTLADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Özçınar’ın bugünkü ikinci ziyaretçisi Güzelyurt Belediyesi Kreş ve Eğitim Merkezi oldu.

Özçınar minik öğrencileri tek tek karşılayarak, bayramlarını kutladı. Kreş öğrencileri de 23 Nisan’a özel ezberlemiş oldukları şiiri Özçınar’a okudu.

Özçınar, 23 Nisan 1920’de Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğunu ve bugünü de çocuklara armağan ettiğini anımsattı ve onlara hediyeler takdim etti.

(GÖZ/HÖ)