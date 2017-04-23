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23 Nisan 2017 Pazar 17:15

23 Nisan Güzelyurt Ve İskele’de Törenlerle Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Güzelyurt ve İskele’de törenlerle kutlandı.

23 Nisan Güzelyurt Ve İskele'de Törenlerle Kutlandı
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Lefkoşa, 23 Nisan 17 : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Güzelyurt ve İskele’de törenlerle kutlandı.

Güzelyurt’taki tören Kaymakamlık binası karşısındaki Atatürk Anıtı önünde, İskele’de ise Atatürk Anıtı ile Cumhuriyet Stadyumu’nda yer aldı.

GÜZELYURT

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, törene Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, Özgürlük İlkokulu öğrencileri “Türk Çocuğunun Andı”nı okudu, günün anlam ve önemini belirten şiir ve konuşmalar yapıldı. Tören, bölge okullarının katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşüyle sona erdi.

İSKELE

İskele’de ilk tören, İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda yapıldı.

Tören öncesi Şehit İlker Karter İlkokulu Bandosu eşliğinde kortejin yürüyüşü yapıldı. Törende protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Ardından İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da katıldığı Cumhuriyet Stadyumu’ndaki törene geçildi. Törende ilkokul 5. sınıf öğrencilerinden Hüseyin Akballı ve Şeliz Celil, “Türk Çocuğunun Andı” isimli şiiri okudu, Suğra Aktaş ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı, Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, Şehit İlker Karter İlkokulu’ndan öğrenciler gösteriler yaptı, şiirler okudu.

(ID/SEL) FOTOĞRAFLI

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