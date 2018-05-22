23 Mayıs 2018 Çarşamba Gündemi

Süt Haftası çerçevesinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımıyla Şehit Osman Ahmet İlkokulu’nda öğrencilerle kahvaltılı etkinlik gerçekleştirilecek. (09.00)
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. (Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi - 11.30)
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı kabul edecek. (14.00)
Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle “Engelsiz Yaşam Mümkündür” konulu panel düzenleyecek. (Yer: Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lokali - 18.30)
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