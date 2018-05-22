23 Mayıs 2018 Çarşamba Gündemi

Süt Haftası çerçevesinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılımıyla Şehit Osman Ahmet İlkokulu’nda öğrencilerle kahvaltılı etkinlik gerçekleştirilecek. (09.00)



Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Doğu Akdeniz’de Türkiye-GKRY ve GKRY-KKTC arasında Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı ve Hukuki Dayanaklar” başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. (Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi - 11.30)



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı kabul edecek. (14.00)









Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Kurucusu E. General Daniş Karabelen, vefatının 35’inci yılında TMT Mücahitler Derneği tarafından düzenlenecek törenle anılacak. Törende, 1958 – 1974 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gelip görev yapan general, amiral, albay, erbaş ve erler ile mücahide ve mücahitlere “Milli Mücadele Madalyası” takdim edilecek. (Yer: Golden Tulip Otel, Lefkoşa - 18.00)Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle “Engelsiz Yaşam Mümkündür” konulu panel düzenleyecek. (Yer: Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Lokali - 18.30)*************