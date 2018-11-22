23 Kasım 2018 Cuma Gündemi



24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak. (09.30)



Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. (10.00)



24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde kutlama programı düzenlenecek. Kutlama programında mesleklerinde 25 yılı dolduran öğretmenlere plaket takdim edilecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak. (10.00)



KTÖS ve KTOEÖS, Lefkoşa AKM önünde pankartlı eylem yapacak. (10.30)



Girne Akçiçek Hastanesi’nde bağışlarla yenilenen bölümler için tören yapılacak; plaket verilecek. Sağlık Bakanı Filiz Besim de katılacak. (10.30)



Arif Hasan Tahsin Vakfı basın toplantısı gerçekleştirecek. (Yer: KTÖS - 11.00)



Sendikal Platform, hayat pahalılığının dondurulmasını öngören kararnameye ilişkin olarak hükümete karşı Anayasa Mahkemesi’nde dava açacak. (11.30)



Başbakan Tufan Erhürman’ın da katılımıyla, “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi” ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek. (Yer: Polis Genel Müdürlüğü - 13.00)



Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” nedeniyle panel gerçekleştirecek. (Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu - 14.00)



Cumhurbaşkanı Akıncı, Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumuna katılacak. (Yer: Bedesten - 18.00)



*****************



















