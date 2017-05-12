23. Daü Bahar Festivali 17-20 Mayıs’ta

Gazimağusa, 12 Mayıs 17 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 23. Bahar Festivali Çarşamba günü başlıyor.

Festival, çarşamba günü saat 17.30’da Mağusa Gençlik Akademisi’nin önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle start alacak ve saat 19.00’daki festival alanındaki törenle devam edecek.

20 Mayıs’a kadar devam edecek festival bu yıl “No limit”(sınırsız) sloganıyla gerçekleştiriliyor.

4 gün boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yapılacak.

23. Bahar Festivali programı, DAÜ Tower’de yemekli basın toplantısıyla açıklandı. Basın toplantısında, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu, Halkla İlişkiler ve Basın Müdür Vekili Murat Aktuğralı ve DAÜ Öğrenci Külüpleri Birim Sorumlusu Damla Sayman, etkinlikler hakkında detaylı bilgi verdiler.

ÖZDEN

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özden toplantıda yaptığı konuşmada, 2016-2017 Akademik Yılı’nın DAÜ için sınırsız bir yıl olduğunu, bu nedenle festivale de bu sloganı verdiklerini kaydetti.

Özden, DAÜ’nün dünyada ilk 600-800 üniversite arasını girdiğini ve Türkiye’den sadece 17 üniversitenin bunu başarabildiğine işaret ederek, DAÜ’nün, 50 yaş altındaki üniversiteler arasında da ilk 250 içerisinde yer aldığını vurguladı. Özden, “Garga artık sınır filan tanımıyor” ifadesini kullandı.

TASARIM HAFTASI

Festival kapsamında DAÜ Uluslararası Tasarım Haftası da düzenlenecek.

Hafta çerçevesinde 16 Mayıs’ta 300’ün üzerinde ödüle sahip, 40’tan fazla ülkede çalışmaları bulunan dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid konuk olacak.

Rashid saat 19.45’te Othello Kalesi’nde bir saatlik bir sunum yapacak ve ardından basın mensuplarıyla izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Uluslararası Tasarım Haftası’na ayrıca tasarım dünyasının duayenlerinden Nevzat Sayın, Han Tümertekin ve Abdi Güzer gibi isimler de konuk olacak.

DİĞER ETKİNLİKLER

DAÜ Bahar Festivali kapsamında ayrıca Özel Olimpiyatlar etkinliği yapılacak. Bu çerçevede, 18 Mayıs ‘ta Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda DAÜ ile Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Futbol projesi etkinliğinin açılışı düzenlenecek. 20 Mayıs’ta 10.00-14.00 saatleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda özel bakım sağlık konulu konferans yapılacak.

Festivale konuk olarak, Bob Marley’in oğlu Ky-Mani Marley, Türkiye Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, gazeteci Cüneyt Özdemir, tiyatrocu Demet Akalın, müzik grubu Mor ve Ötesi, diyetisyen Canan Karatay, yazar Tuna Kiremitçi, televizyon programcıları Ertem Şener ile Ahmet Çakar, Aillüzyonist Aref, tiyator sanatçısı Levent Özdilek, Hababam Sınıfı oyuncuları ve Aşkım Kapışma katılıyor.

Hakan Meriçliler ve Begüm Kütük’ün rol aldığı “1000’de 1 Gece Diyalogları” isimli tiyatro da festivalde gösterilecek.

Ayrıca festival kapsamında “Survivor” benzeri emuathlon isminde bir de yarışma gerçekleştirilecek. Yarışma 8 kişilik gruplar halinde oynanacak ve 25 parkurdan oluşacak.

Bahar Festivalinin kapanışı 20 Mayıs’ta, DAÜ Stadyumunda Tunuslu Grup Myrath’ın konseriyle yapılacak.

DAÜ Bahar Festivali’nin tüm etkinliklerine katılım ücretsiz olacak.

(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI PROGRAM EKTE