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230 promil alkollü çıktı

Lefkoşa’da dikkatsizlik ve alkol tesirinde araç kullanımı neticesinde gerçekleşen trafik kazası ucuz atlatıldı.

230 promil alkollü çıktı

Lefkoşa’da dikkatsizlik ve alkol tesirinde araç kullanımı neticesinde gerçekleşen trafik kazası ucuz atlatıldı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:16
230 promil alkollü çıktı
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Lefkoşa’da dikkatsizlik ve alkol tesirinde araç kullanımı neticesinde gerçekleşen trafik kazası ucuz atlatıldı. Polis Basın Subaylığı tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: Saat 20:45 sıralarında, Lefkosa'da Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde Cengiz Köklüoğlu, 230 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KK 676 plakalı araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Yenişehir Işıklarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refuje  ardından trafik ışıklarının direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir

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