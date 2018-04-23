23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Tüm Yurtta Etkinliklerle Kutlanıyor!

LEFKOŞA ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” bugün KKTC genelinde kutlanıyor.

23 Nisan Kutlamaları çerçevesinde Başkent Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.50’de Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Atatürk Anıtı’na Lefkoşa Kaymakamlığı, KTBK Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, KKTC Emekli Polisler Derneği, Sönmezliler Ocağı, okul, diğer kurum kuruluşların temsilcileri çelenk sundu.

İLÇELERDEKİ TÖRENLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtları önünde törenler yapıldı.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’ndaki tören 09.30’da başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende konuşmalar yapılarak, şiir okundu resmi geçidin sonrasında öğrencilerin sunacağı gösteriler yer aldı.

GİRNE

Girne’deki ilk tören saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konulmasıyla başladı, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, şiir okundu.

20 Temmuz Stadyumu’ndaki tören ise, 09.30’da başladı. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, resmi geçit ve şiir okunmasının ardından okulların gösterileri ile tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Bunu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesi izledi, törende şiirler okundu ve günün önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Ardından Güzelyurt kortej yürüyüşü 09.45’te başladı.

İSKELE

İskele’deki törenler 08.45’te Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan başlayıp İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda sona erdi.

Atatürk Anıtı’na çelenkler konulup, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Gösterilerin yer aldığı İskele Cumhuriyet Stadyumu’ndaki tören ise saat 09.30’da başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı tören, resmi geçit, müzikli gösteriler ve şiirlerin okunmasıyla son bulacak.

LEFKE

Lefke’deki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Anıta çelenk konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi.

16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda ise saat 09.30’da öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

MEHMETÇİK

Mehmetçik’teki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Büstü önünde yapıldı. Burada büste çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Mehmetçik İlkokulu’ndaki tören ise 09.30’da başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında konuşmalar yapılarak şiirler okundu, resmi geçidin ardından öğrenciler gösteriler sundu.

DAĞDAKİ BAYRAKTA LAZER GÖSTERİSİ

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, dağdaki bayrakta bu akşam 21.30’da lazer gösteri yapılacağını kaydetti.