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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram dolayısıyla, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ekibi, Bursa ve Ankara’da yer alacak “TRT 40. Uluslararası Çocuk Şenliği”ne katılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram dolayısıyla, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ekibi, Bursa ve Ankara’da yer alacak “TRT 40. Uluslararası Çocuk Şenliği”ne katılacak.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:50
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Türkiye ile birlikte KKTC’de de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram dolayısıyla, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ekibi, Bursa ve Ankara’da yer alacak “TRT 40. Uluslararası Çocuk Şenliği”ne katılacak.

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT’İN KONUŞMASI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri çerçevesinde, 23 Nisan Pazartesi günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

Tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtları önünde törenler yapılacak.

İLÇELERDEKİ TÖRENLER

LEFKOŞA

Lefkoşa’da 23 Nisan Pazartesi günü Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.50’de başlayacak.

Anıta çelenklerin sunulması sonrasında, program saygı marşı ve saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’ndaki tören 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende konuşmalar yapılacak şiir okunacak, resmi geçidin sonrasında öğrencilerin sunacağı gösteriler izlenecek.

GİRNE

Girne’deki ilk tören saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiir okunacak.

20 Temmuz Stadyumu’ndaki tören ise, 09.30’da başlayacak. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, resmi geçit ve şiir okunmasının ardından okulların gösterileri ile tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Bunu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesi izleyecek, törende şiirler okunacak ve günün önemine ilişkin konuşmalar yapılacak.

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Ardından Güzelyurt kortej yürüyüşü 09.45’te başlayacak.

İSKELE

İskele’deki törenler 08.45’te Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan başlayıp İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda sona erecek kortejle başlayacak.

Atatürk Anıtı’na çelenkler konulup, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Gösterilerin sunulacağı İskele Cumhuriyet Stadyumu’ndaki tören ise saat 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün önemine ilişkin konuşmaların yapılacağı tören, resmi geçit, müzikli gösteriler ve şiirlerin okunmasıyla son bulacak.

LEFKE

Lefke’deki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erecek.

Saat 09.30’da 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda öğrenciler hazırladıkları gösterileri sunacak.

MEHMETÇİK

Mehmetçik’teki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Büstü önünde yapılacak. Burada büste çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Mehmetçik İlkokulu’ndaki tören 09.30’da başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, resmi geçidin ardından öğrenciler gösteriler sunacak.

ÇOCUK FESTİVALİ

20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çerçevesinde de 23 Nisan Pazartesi günü saat 09.00’da Lefkoşa merkez okulları ve konuk ekiplerin oluşturacağı kortej yürüyüş yapılacak.

Ledra Palas ışıklarından başlayacak kortej yürüyüşü, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı’nın ardından Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla son bulacak.

Ardından Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa merkez okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterilerini sunacak.

Bu arada Çağlayan Parkı’nda kurulacak stantlarda gün boyunca eğitici ve eğlenceli etkinlikler de yapılacak.

Aynı günün akşamı, “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” çerçevesinde saat 20:00’de, Girne Amfi Tiyatro’da konuk ekiplerin de katılacağı halka açık “Gala Programı” yapılacak.

Son Güncelleme: 21.04.2018 11:32
Anahtar Kelimeler:
Kktc23NisanEtkinlikleriTören
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