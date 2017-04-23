23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Necat British College (NBC )‘de Büyük Bir Coşku İle Başladı



Necat British College (NBC) ,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı. Bugün sahne alan minik NBC öğrencileri hazırladıkları dans şovları ile müzik dinletilerini ailelerine ve öğretmenlerine büyük bir coşkuyla sundular.Bu yıl minikler ,Carnaval Konseptli dans şovları yanısıra kostümleri ile tam bir şölen havasında doyasıya güzel vakit geçirdi. 23 Nisan Coşkusu , NBC Alsancakta yarın sabah 10:30'da gerçekleştirilecek diğer bir törenle devam edecek.