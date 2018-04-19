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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediye başkanlığı makamı bugün çocuklara emanet edildi.

Lefkoşa, 19 Nisan 18 : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediye başkanlığı makamı bugün çocuklara emanet edildi. Şht. Osman Ahmet İlkokulu ile Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu öğrencileri, Gazimağusa Belediye başkanı olarak yapacakları projeleri anlattılar. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter, Şht. Osman Ahmet İlkokulu Müdürü Caner Kızılörs ile birlikte kabul ettiği 6 öğrenciye Gazimağusa Belediyesi makamını emanet etti...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediye başkanlığı makamı bugün çocuklara emanet edildi.

Lefkoşa, 19 Nisan 18 : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediye başkanlığı makamı bugün çocuklara emanet edildi. Şht. Osman Ahmet İlkokulu ile Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu öğrencileri, Gazimağusa Belediye başkanı olarak yapacakları projeleri anlattılar. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter, Şht. Osman Ahmet İlkokulu Müdürü Caner Kızılörs ile birlikte kabul ettiği 6 öğrenciye Gazimağusa Belediyesi makamını emanet etti...

19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediye başkanlığı makamı bugün çocuklara emanet edildi.
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: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediye başkanlığı makamı bugün çocuklara emanet edildi.
Şht. Osman Ahmet İlkokulu ile Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu öğrencileri, Gazimağusa Belediye başkanı olarak yapacakları projeleri anlattılar.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Arter, Şht. Osman Ahmet İlkokulu Müdürü Caner Kızılörs ile birlikte kabul ettiği 6 öğrenciye Gazimağusa Belediyesi makamını emanet etti ve geleceğe dönük projelerini dinledi.
Gazimağusa Belediye başkanlığı koltuğuna oturan Kardelen Koşar, Yusuf Kılıç, Tuba Nur Korkmaz, Elif Korkmaz, Berk Özcömert, Ahmet Eren Demir isimli öğrenciler çocuklar için anlamı büyük olan günde belediye başkanı oldu.
Öğrenciler Belediye Başkanı İsmail Arter’e çiçek takdim ederken, Başkan Arter de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Belediye Başkanı olan Kardelen Koşar açıklamasında, çocuklara sosyal yardım yapılmasını istediğini ifade ederek insanların çevreyi temiz tutmalarını istediğini de söyledi. Yusuf Kılıç, okullar spor tesisleri yapılması ve spor kursları verilmesi projesinin olduğunu ifade etti. Tuba Nur Korkmaz, kültürel faaliyetlere önem vereceğini, Elif Korkmaz park olmayan yerlere park yapılması gerektiğini kaydetti.
Berk Özcömert de, kanserli çocuklara yardım etmek istediğini ve sokak hayvanlarına su ve yemek vereceğini söyledi. Ahmet Eren Demir, hem kanserli çocuklara yardım edeceğini hem de ağaç dikmek istediğini dile getirdi.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerin belediyeyi ziyaret ettiğini ancak kendisinin çocukların ziyaretine alışkın olduğunu, sık sık hem belediyede hem dışarıdaki etkinliklerde onlarla bir araya geldiğini ifade etti.
“Çocuklar ileriye dönük ve günümüzle ilgili öyle güzel sorular soruyorlar ki gerçekten hem çok anlamlı, önemli hem de çok saf temiz duygularla oluyor sohbetlerimiz “diyen Başkan Arter, çocukları dinlemekten her zaman büyük keyif aldığını belirtti.
Arter, Çocukların 23 Nisan’ların önemini bilerek yaşamlarının çok önemli olduğunu ifade ederek, çocukları belediye başkanı olarak makam koltuğuna oturtmak ve onları dinlemenin kendileri için önemli olduğunu, bunun hem onlar için güzel bir anı olacağını, hem de çocukların temiz ve güzel görüşlerini alacaklarını söyledi.
 

Son Güncelleme: 19.04.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
BayramıçocukNisan23BelediyeGazimagusa
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