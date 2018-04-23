23 Nisan Güzelyurt’ta coşkuyla kutlandı

Güzelyurt Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çocuklara muhteşem bir eğlence organize etti.

Güzelyurt Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz dağıttığı uçurtmalar renkli görüntülere sahne olurken, yine çocuklar için yapılan piyango çekilişinde 3 çocuk bisiklet sahibi oldu.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün saat 09:00'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Tören protokol sırasıyla çelenklerin konulmasıyla başladı. Töreni bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesi izledi.

Törende “Türk Çocuğunun Andı” ve şiirler okunurken günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törenin sona ermesinin ardından bölge okullarının katılımıyla gösterilerin yapılacağı Amfi Tiyatro’ya kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Amfi Tiyatro’da gerçekleşen Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde dans gösterilerinin ardından Güzelyurt Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz dağıttığı piyango çekilişi gerçekleşti. Çekiliş sonrasında 3 şanslı çocuk bisiklet sahibi oldu.

Piyango çekilişinin ardından tüm çocuklara Belediye tarafından uçurtma dağıtıldı. Çocuklar uçurtmaları Amfi Tiyatro arkasındaki dere yatağında uçurtarak renkli görüntülere sahne oldular.