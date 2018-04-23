23 Nisan çocuk bayramı 98'inci yıl dönümünü kutladı!

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ve KKTC Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, bugün Büyük Millet Meclisi’nin 98. Kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Talip Sancar başkanı olduğu iki kurum adına ayrı ayrı yaptığı açıklamada, “Bugün kadim vatanımızın işgal edildiği, yüce Türk milletinin kuşatıldığı bir dönemde milli irade esas alınarak açılan Gazi Meclisi’mizin 98. kuruluş yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutluyorum” dedi.