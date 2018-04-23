Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
174.643
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7230
EURO
4.9845
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
LTB, 175 iş yeri denetledi
LTB, 175 İŞ YERİ DENETLEDİ
Yiğitler’de yangın
YİĞİTLER'DE YANGIN
Cankurtaran bulundurmadan plaj işletmek
CANKURTARAN BULUNDURMADAN PLAJ İŞLETMEK
banner256
Flaş Haber
Burnunu kırdı
Kapat

23 Nisan çocuk bayramı 98'inci yıl dönümünü kutladı!

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ve KKTC Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, bugün Büyük Millet Meclisi’nin 98. Kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan çocuk bayramı 98'inci yıl dönümünü kutladı!

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ve KKTC Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, bugün Büyük Millet Meclisi’nin 98. Kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:04
23 Nisan çocuk bayramı 98'inci yıl dönümünü kutladı!

 KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ve KKTC Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, bugün Büyük Millet Meclisi’nin 98. Kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

banner223
Talip Sancar başkanı olduğu iki kurum adına ayrı ayrı yaptığı açıklamada, “Bugün kadim vatanımızın işgal edildiği, yüce Türk milletinin kuşatıldığı bir dönemde milli irade esas alınarak açılan Gazi Meclisi’mizin 98. kuruluş yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı kutluyorum” dedi.

Son Güncelleme: 23.04.2018 18:10
Anahtar Kelimeler:
KktcMilliİDARESAYGIPlatformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"AKINCI, ÇOCUKLAR İÇİN İSTİKRARLI BİR DÜNYA İSTEDİ"
"AKINCI, ÇOCUKLAR İÇİN İSTİKRARLI BİR DÜNYA İSTEDİ"
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Şoke oldu! Her ayağa kalktığında vücudunda bunlar oluyordu…
Şoke oldu! Her ayağa kalktığında vücudunda bunlar oluyordu…
"İskele’de 23 Nisan coşkusu"
"İskele’de 23 Nisan coşkusu"
Hava Durumu..
Hava Durumu..
Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”
Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”
23 Nisan Güzelyurt’ta coşkuyla kutlandı
23 Nisan Güzelyurt’ta coşkuyla kutlandı
Akpınar, Lefkoşalıları surlar içine sahip çıkmaya çağırdı
Akpınar, Lefkoşalıları surlar içine sahip çıkmaya çağırdı
Ataoğlu, geleceğin çocuklarının, gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi
Ataoğlu, geleceğin çocuklarının, gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim