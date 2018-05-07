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23 İş yerine ağır cezalar kesildi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10-28 Nisan tarihleri arasında yaptığı kayıt dışılığa karşı denetimleri çerçevesinde, 23 iş yerine toplam 108 bin 790 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. 

23 İş yerine ağır cezalar kesildi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10-28 Nisan tarihleri arasında yaptığı kayıt dışılığa karşı denetimleri çerçevesinde, 23 iş yerine toplam 108 bin 790 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. 

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:13
23 İş yerine ağır cezalar kesildi...

23 İŞ YERİNE 108 BİN 790 TL CEZA

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 10-28 NİSAN ARASINDA 362 İŞ YERİNİ VE 554 ÇALIŞANI DENETLEDİ… 46 ÇALIŞANIN ÇALIŞMA İZNİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10-28 Nisan tarihleri arasında yaptığı kayıt dışılığa karşı denetimleri çerçevesinde, 23 iş yerine toplam 108 bin 790 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. 

Bu sürede ülke genelinde 362 iş yeri ve 554 çalışan denetlenirken, çalışma izni olmayan 46 kişi tespit edildi.
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıt dışılığa yönelik denetimlerini her sektörde sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10-28 Nisan tarihleri arasındaki denetimlerde 23 iş yerine toplam 108 bin 790 TL tutarında idari para cezası kesti.


Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi, İzin Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü ekiplerince ülke genelinde ortak başlatılan denetimlerin, kayıt dışı yaşamla mücadele kapsamında hızla devam ettiği kaydedildi. 

362 İŞ YERİ VE 554 ÇALIŞAN DENETLENDİ… 46 KİŞİNİN ÇALIŞMA İZİNSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ülke genelinde 362 işyeri ve 554 çalışan denetlenirken, 46 çalışanın çalışma izinsiz olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. 

 

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