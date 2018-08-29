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22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başladı

KIBRISLI MÜZİSYENLER BU AKŞAM BARIŞ MANÇO’YU ANACAK

22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başladı

KIBRISLI MÜZİSYENLER BU AKŞAM BARIŞ MANÇO’YU ANACAK

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başladı
KIBRISLI MÜZİSYENLER BU AKŞAM BARIŞ MANÇO’YU ANACAK
Lefkoşa, 29 Ağustos 18 : 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali dün akşam başladı. 
Reggea grubu Inner Circle’ın Salamis Antik Tiyatro’daki konseriyle açılan festival 12 Eylül’de tamamlanacak.
Festival bu akşam Salamis Antik Tiyatro’da, “Kıbrıslı Müzisyenlerden Barış Manço’yu Anma Gecesi”yle devam edecek.
FESTİVAL PROGRAMI
Tüm etkinliklerin saat 21.00’de başlayacağı ve bilet satışının etkinlik girişlerinde yapılacağı 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin programı şöyle:
31 Ağustos Cuma akşamı Othello Kalesi’nde Türkiye’den Ahmet Aslan – Erdal Erzincan konser verecek. 4 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve T.C. Devlet Çoksesli Korosu ‘Carmina Burana’yı seslendirecek. 5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde Türkiye’nin sinema sanatçılarından Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatacak”. 7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği, Fatma Sönmez Aydoğdu, Bülent Günkut ve Günkut Ajans Marka Models işbirliğiyle "Bir Kıbrıs Destanı" adlı Gala Defilesi yapılacak. 11 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da ülke müzisyenlerinden Okan Ersan “Okan Ersan & Noise Adventure (The German – Music Project)” konseri verecek.
Festival 12Eylül akşamı, Türkiye’nin ses sanatçılarından Teoman’nın Salamis Antik Tiyatro’da vereceği konserle sona erecek.
(RÇ/FEZ)  FOTOĞRAFLI
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