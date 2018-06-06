22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nde Fransız Sanatçılar Sahne Alacak





Lefkoşa, 6 Haziran 18 : 22. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında yarın gece keman ve piyano resitali yer alacak.Fransız sanatçıların yer alacağı gecede kemanda Gernot Winischhofer , piyanoda Betrand Giraud sanatseverlerle buluşacak.Keman ve Piyano resitalini 10 Haziran’da “Ada’nın Rüyası” Genç Yetenekler konseri takip edecek. Piyanoda Deniz Besim, yine piyanoda Tambi Cımuk, Flütte İlayda Erten, piyanoda Gülnare Özdemir olacak.Konser 20.30’da başlayacak.(AK/HÖ)