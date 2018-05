22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü… Etkinlikler Düzenleniyor

BİYOLOGLAR DERNEĞİ GÜN DOLAYISIYLA ETKİNLİKLER DÜZENLİYORBİYOÇEŞİTLİLİK FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDILefkoşa, 20 Mayıs 18 (.): Biyologlar Derneği, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla salı günü Lefkoşa Bedesten’de etkinlikler düzenliyor.Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde sunumlar ve slayt gösterileriyle biyolojik çeşitliliğin önemi vurgulanacak, piyango çekilişi gerçekleşecek ve saat 19:00’daBiyoçeşitlilik Fotoğraf Yarışması Sergisinin açılışı olacak.Fotoğrafları sergilenmeye değer bulunan fotoğrafçılara belgeleri sunulurken etkinliklerin gerçekleşmesine katkı koyan Taşkent Doğa Parkı’na, ÖYAK’a, Ercem Akcan Bisiklet LTD.’e ve Eren Meral’e de teşekkür plaketleri sunulacak.BİYOÇEŞİTLİLİK FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDIBiyologlar Derneği ülkedeki zengin biyoçeşitliliğe dikkat çekmek amacıyla PublisHome işbirliği ile “Biyoçeşitlilik Fotoğraf Yarışması” düzenledi.Seçici Kurul Değerlendirmesi sonucunda yarışma şu şekilde sonuçlandı:“BİODER Birincisi: Kağan Yılmaz “TheLord of theShadow”Publishome Birincisi: İbrahim Alkan “Cypricola”Seçici Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar:Kağan Yılmaz "An Alien"Ahmet Yazgın "Bahar"Umut Yolsal "Bee"İbrahim Alkan "Benekli Bakır", "Cyprıcola", "Tırtıl"Kahraman Kart "FourWings"Ahmet Yazgın "Güneş Banyosu"Ahmet Yazgın "İri Göz"Sabiha Garabli "Karpaz"İlkay Korkmaz "Lavanta Çiçeği ve Arı"Kağan Yılmaz "Lord of theShadow"Umut Yolsal "Medosh"Sabiha Garabli "Mimi"Kahraman Kart "OneDay"Gülçin Keleşzade "Sahilde menekşe"Gülçin Keleşzade "Sandy"Kahraman Kart "White Bride"Melisa Hamitoğlu "Yalkın Kurtçuklar"Cevahir "Yusufcuk”(GÖZ/ÖK)