22.avrasya Ekonomi Zirvesi’nden Başkan Harmancı’ya Davet…

Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı 6-7 Şubat 2019’da İstanbul’da düzenlenecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet edildi.

LT B’den verilen bilgiye göre, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.Akkan Suver’i kabul eden Başkan Harmancı, Nisan ayında katıldığı 21. Avrasya Ekonomik Zirvesi’nden sonra 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne de davet almasının kendisini mutlu ettiğini söyleyerek davet için Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı’na teşekkür etti.

LTB Başkanı Harmancı, 2018 Nisan ayında 41 ülkeden devlet ve hükümet yetkilileri, yerel yöneticiler,iş insanları,akademisyen,din insanları ve STÖ temsilcilerinin katıldığı 21. Avrasya Ekonomik Zirvesi’nde Akıllı Şehirler Oturumunda Lefkoşa’yı tanıtan bir sunum gerçekleştirmişti.

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