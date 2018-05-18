22 yerli ürünün 3’ünde limit üstü kalıntı çıktı

22 YERLİ ÜRÜNÜN 3’ÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI ÇIKTI

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, 22 yerli meyve/sebze numunesinin 3’ünde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edildi.





Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 11-17 Mayıs arasında ithal ürünlerden alınan 28 numune ve 22 sebze ve meyve tarlasından alınan numune üzerinde analiz yapıldı, ithal numunelerde herhangi bir kalıntı bulunamadı; yeri ürün numunelerin 3’ünde limit üstü pestisit kalıntısı tespit edildi.Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde elde edilen sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesine göre değerlendirildiği kaydedilen açıklamaya göre, Gazimağusa’da Fatma Gül Aykut ve Osman Şeker'e ait domates, Güzelyurt’ta Ayşe Canlısoy'a ait böğrülce tarlalarından alınan numunelerde limit üstü kalıntı tespit edilmesinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar yasaklandı.