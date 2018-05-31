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22 yaşındaki genç damdan düşerek hayatını kaybetti

Lefkoşa’da misafir olarak kaldığı apartmanın 2. katından düşerek hayatını kaybetti.

22 yaşındaki genç damdan düşerek hayatını kaybetti

Lefkoşa’da misafir olarak kaldığı apartmanın 2. katından düşerek hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:49
22 yaşındaki genç damdan düşerek hayatını kaybetti

Lefkoşa’da bu sabah Zimbabwe uyruklu 22 yaşındaki Christopher Tinotende Chidziva, misafir kaldığı iki katlı apartmanın damından düşerek hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteni’ne göre olay bu sabah 06.00 sıralarında meydana geldi.

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Chidziva’nın Lefkoşa’da misafir olarak kaldığı apartmanda, geceyi damda uyuyarak geçirdiği ve muhtemelen uyanıp ayağa kalktığı sırada ayağının, yırtık halı parçasına takılması neticesinde dengesini kaybettiği belirtildi.

İki katlı apartmanın damından, apartmanın altında park edilmiş bir arabanın üzerine ve ardında da yere düşen Christopher Tinotende Chidziva, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Son Güncelleme: 31.05.2018 10:57
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