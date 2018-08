22. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali Salı günü başlıyor

22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, 28 Ağustos Salı günü başlıyor. Festival 12 Eylül’de tamamlanacak.



Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, festival programını açıkladı.



Arter, Kıbrıs’ın en büyük festivallerinden olan Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali ile gurur duyduklarını, dünyaca tanınmış sanatçıların katıldığı organizasyonun bu yıl 28 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde yapılacağını söyledi.



Arter, 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin 28 Ağustos Salı günü dünyaca ünlü Reggea grubu Inner Circle’ın Salamis Antik Tiyatro’da vereceği konserle başlayacağını ifade ederek, festivalin hem Gazimağusa’ya hem ülkeye hayırlı olmasını diledi.



İsmail Arter, hem ülkede hem Türkiye’de yaşanan döviz krizi ve ekonomik krizden dolayı hassasiyetle hazırladıkları organizasyonun kalitesini düşürmemeye çalıştıklarını belirtti.



FESTİVAL PROGRAMI



Tüm etkinliklerin saat 21.00’de başlayacağı ve bilet satışının etkinlik girişlerinde yapılacağı 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin programı şöyle:



“28 Ağustos Salı günü Reggea grubu Inner Circle, Salamis Antik Tiyatro’da konser verecek.



29 Ağustos Çarşamba günü, yine Salamis Antik Tiyatro’da, “Kıbrıslı Müzisyenlerden Barış Manço’yu Anma Gecesi” düzenlenecek.



31 Ağustos Cuma akşamı Othello Kalesi’nde Türkiye’den Ahmet Aslan – Erdal Erzincan’ın konseri.



4 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, T.C. Devlet Çoksesli Korosu’ndan Carmina Burana.



5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde, Türkiye’nin sinema sanatçılarından Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan standup: “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor”.



7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği, Fatma Sönmez Aydoğdu, Bülent Günkut ve Günkut Ajans Marka Models işbirliğiyle "Bir Kıbrıs Destanı" adlı Gala Defilesi.



11 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, ülke müzisyenlerinden Okan Ersan’ın “Okan Ersan & Noise Adventure (The German – Music Project)” konseri.

12Eylül akşamı, Türkiye’nin ses sanatçılarından Teoman’nın Salamis Antik Tiyatro’da vereceği konser.”