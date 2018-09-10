22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Okan Ersan Ve Teoman Konserleriyle Sona Erecek

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali bu hafta gerçekleştirilecek KKTC’li müzisyen Okan Ersan’ın “Okan Ersan &Noise Adventure” ve Teoman konseriyle final yapacak.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Okan Ersan &Noise Adventure konseri yer alacak.

Çarşamba akşamı Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman’ın Salamis Antik Tiyatro’da vereceği konserle festival sona erecek.

Saat 21:00’de başlayacak konserler için ve biletler girişlerden temin edilebilir.

