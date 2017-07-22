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22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:25

22 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

22 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Bugün ruhsal enerjiniz çok yüksek ve sezgileriniz çok kuvvetli. Yaşayacağınız olaylar konusunda sizlere rehberlik edebilecek bu özelliğinizi önemsemelisiniz. Aile ilişkilerinizde var olan gerginlikleri daha fazla uzatmadan yapıcı tutumlar sergilemek sizi de içinizde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtaracaktır.

BOĞA BURCU 

Bugünlerde iş hayatınızda üzerinde çalıştığınız bir girişimi engellemek için birlikte çalıştığınız bazı insanların entrikalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Algılarınız açık olmalı ve akılcı davranmalısınız. Bugün fiziksel çekiciliğinizle karşı cinsin ve neredeyse tüm çevrenizin hayranlığını kazanacağınız bir gündesiniz.

İKİZLER BURCU 

Bugün sizin gününüz. Günün her saatini keyifli geçirebilirsiniz. İşinizde yeni bir proje yine sizin eseriniz olacak. Ruhsal enerjiniz oldukça yüksek ve bu etki çevrenizde ki insanlar tarafından da çok olumlu karşılanacak, sizin mutluluğunuzla mutlu olacaklar. Özel hayatınızda da işler yolunda, tüm iyi enerjiler bugün sizinle.

YENGEÇ BURCU 

Bugün girişimlerinizin tamamında başarılı olabileceğiniz ve takdirleri toplayacağınız bir gündesiniz. İş hayatınızda yaşanan haksızlıklara bağlı maddi sıkıntılar ve engellemelerin ortadan kalkmasıyla rahat bir nefes alacak ve bir anda başarı çıtanızı yükselteceksiniz. Özel hayatınızda partnerinizin bir sürprizi ile karşılaşacaksınız.

ASLAN BURCU 

Sizin için bugünün şifresi kendinize, yeteneklerinize ve en önemlisi sezgilerinize güven duymanızdır. Yaşadıklarınız ne kadar zorlayıcı olursa olsun kendinize yaptığınız işe olan hakimiyetinize güvendiğiniz takdirde sizler eninde sonunda hak ettiğiniz başarıya ulaşırsınız. Partnerinizle aranızdaki problemler bugün aşkın gücü ile gelişen romantizmle aşılacak.

BAŞAK BURCU 

Bugün gerek işinizde gerekse özel hayatınızda muhasebe zamanı. İç sesiniz sürekli size yaşadıklarınızı nasıl değerlendirmeniz gerektiği yönünde mesajlar verecektir. Bu mesajları iyi ve doğru değerlendirmelisiniz. Bugün, akrabalar kardeş anne baba ilişkilerinizde dikkatli davranmalısınız. Sağlığınıza dikkat.

TERAZİ BURCU

Bugünlerde bir hayli gerginsiniz. O nedenle iş ve özel yaşamınızda yaşadığınız olayları olduğu gibi değerlendirerek öfkeli davranışlar içinde bulunmamalısınız. Bir anlık tahammülsüzlük size pahalıya mal olabilir. Özel hayatınızda ise geçmişte yaşanan olumsuzlukların zihninizi meşgul etmesine izin vermeden, partnerinizle iletişiminizi daha sağlıklı boyuta taşımalısınız.

AKREP BURCU 

Bugün iş yaşamınızda kendinize olan güveninizi tazeleyecek yeni gelişmeler yaşanabilir. Övgü dolu sözlerle takdir edilebilir ve kariyerinize katkı da bulunacak bir oluşumun içinde bulabilirsiniz kendinizi. Bu durum yakın çevrenizde sizi sevenleri de mutlu edecek ve haklı mücadelenizde ki başarınızla gururlanmalarını sağlayacaktır.

YAY BURCU 

Bugünlerde algılarınız çok açık olmalı. Özellikle iş hayatınızda sizin dışınızda gelişen olaylara adapte olmanız ve sabırlı davranmanız önemli. Sabırsız davranırsanız zararlı çıkabilirsiniz. Ailevi ilişkileriniz bugün önem kazanmakta onların sevgi ve ilgisini karşılıksız bırakmamalı daha fazla zaman ayırmaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK BURCU 

Bugün sezgilerinize kulak vermelisiniz. Bugün ne kadar soğukkanlı olursanız o denli hayranlık kazanacaksınız. Herkesin gözü sizin üzerinizdeymiş gibi hissedebilirsiniz böylede olabilir de! Kendinize inanın gözleri yok sayın ve yapmanız gerekenleri aksatmadan hareket edin. Özel yaşamınızda ise eşinizin yakınları ile problemleri gergin bir gün geçirerek

KOVA BURCU 

Bugün işiniz nedeniyle yeni tanışacağınız insanlardan gelecek şanslara dikkat. Baş döndürü teklifler alabilir gerçekleşmese bile kendinize olan güveninizi tazeleyerek daha enerjik bir ruh haline bürünebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise geçmişte kalmış ilişkinizin kahramanı ile beklemediğiniz bir şekilde karşılaşabilir.

BALIK BURCU 

Bugün hem ruhsal hem de fiziksel olarak oldukça yoğun ve duygusal bir gündesiniz. Neden niçin ben soruları beyninizi kemirip durur adeta. Geçmişinizin sizi bu denli üzmesine izin vermemeli ve yaşananları affetmeyi seçmelisiniz. Affetmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz ama yine hayat her zaman bir şansı hak eder. 
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22 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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